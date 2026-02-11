Переговоры Украины и РФ — когда будет следующий раунд

Зеленский сказал, когда будут следующие переговоры с РФ
Дата публикации 11 февраля 2026 15:52
Срочная новость
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующий раунд переговоров с Россией состоится уже на следующей неделе. Встреча пройдет в Соединенных Штатах Америки.
Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на слова Владимира Зеленского, передает Новини.LIVE.
Переговоры Украины и РФ
Зеленский заявил, что принял предложение США провести еще один раунд переговоров по прекращению войны с Россией. Во время этой встречи делегации, вероятно, обсудят вопрос территорий.
