Переговоры Украины и РФ — когда будет следующий раунд

Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующий раунд переговоров с Россией состоится уже на следующей неделе. Встреча пройдет в Соединенных Штатах Америки.

Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на слова Владимира Зеленского, передает Новини.LIVE.

Переговоры Украины и РФ

Зеленский заявил, что принял предложение США провести еще один раунд переговоров по прекращению войны с Россией. Во время этой встречи делегации, вероятно, обсудят вопрос территорий.

Новость дополняется....