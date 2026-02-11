Видео
Зеленский сказал, когда будут следующие переговоры с РФ

Зеленский сказал, когда будут следующие переговоры с РФ

Ua ru
Дата публикации 11 февраля 2026 15:52
Переговоры Украины и РФ — когда будет следующий раунд
Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующий раунд переговоров с Россией состоится уже на следующей неделе. Встреча пройдет в Соединенных Штатах Америки.

Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на слова Владимира Зеленского, передает Новини.LIVE.

Переговоры Украины и РФ

Зеленский заявил, что принял предложение США провести еще один раунд переговоров по прекращению войны с Россией. Во время этой встречи делегации, вероятно, обсудят вопрос территорий.

Новость дополняется....

Владимир Зеленский переговоры война в Украине Россия мирные переговоры
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
