Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський сказав, коли будуть наступні переговори з РФ

Зеленський сказав, коли будуть наступні переговори з РФ

Ua ru
Дата публікації: 11 лютого 2026 15:52
Переговори України і РФ — коли буде наступний раунд
Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наступний раунд переговорів з Росією відбудеться вже наступного тижні. Зустріч пройдеть у Сполучених Штатах Америки.

Про це пише Bloomberg, посилаючись на слова Володимира Зеленського, передає Новини.LIVE

Реклама
Читайте також:

Переговори України і РФ

Зеленський заявив, що прийняв пропозицію США провести ще один раунд переговорів щодо припинення війни з Росією. Зустріч відбудеться наступного тижня у вівторок чи середу, але наразі невідомо, чи приїдуть представники РФ. 

Зазначається, що на порядку денному питання територій, зокрема, пропозиція США щодо створення вільної економічної зони як буфера на сході Донбасу. 

"Жодна зі сторін не підтримує ідею створення вільної економічної зони — ні росіяни, ні ми. Ми маємо різні погляди на це питання. І домовилися про таке: давайте повернемося до цього питання на наступній зустрічі з конкретним баченням того, як це може виглядати", — сказав український президент. 

Водночас він додав, що війна в Україні може закінчитися протягом кількох місяців, якщо переговори триватимуть у добрій волі, і якщо Україні потрібно буде схвалити будь-яку мирну пропозицію або на парламентському голосуванні, або на національному референдумі.

Нагадаємо, 4-5 лютого в Абу-Дабі відбулися черговоі переговори щодо закінчення війни в Україні. Дональд Трамп назвав їх "дуже хорошими".

Водночас Андрій Білецький пояснив, як змусити Росію до реальних переговорів. За його словами, Україна має створити для неї патову ситуацію.

Володимир Зеленський переговори війна в Україні Росія мирні переговори
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації