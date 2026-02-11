Переговори України і РФ — коли буде наступний раунд

Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наступний раунд переговорів з Росією відбудеться вже наступного тижні. Зустріч пройдеть у Сполучених Штатах Америки.

Про це пише Bloomberg, посилаючись на слова Володимира Зеленського, передає Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Переговори України і РФ

Зеленський заявив, що прийняв пропозицію США провести ще один раунд переговорів щодо припинення війни з Росією. Зустріч відбудеться наступного тижня у вівторок чи середу, але наразі невідомо, чи приїдуть представники РФ.

Зазначається, що на порядку денному питання територій, зокрема, пропозиція США щодо створення вільної економічної зони як буфера на сході Донбасу.

"Жодна зі сторін не підтримує ідею створення вільної економічної зони — ні росіяни, ні ми. Ми маємо різні погляди на це питання. І домовилися про таке: давайте повернемося до цього питання на наступній зустрічі з конкретним баченням того, як це може виглядати", — сказав український президент.

Водночас він додав, що війна в Україні може закінчитися протягом кількох місяців, якщо переговори триватимуть у добрій волі, і якщо Україні потрібно буде схвалити будь-яку мирну пропозицію або на парламентському голосуванні, або на національному референдумі.

Нагадаємо, 4-5 лютого в Абу-Дабі відбулися черговоі переговори щодо закінчення війни в Україні. Дональд Трамп назвав їх "дуже хорошими".

Водночас Андрій Білецький пояснив, як змусити Росію до реальних переговорів. За його словами, Україна має створити для неї патову ситуацію.