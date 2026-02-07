Мирні переговори — Трамп оцінив зустрічі в Абу-Дабі

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Al Drago

Президент США Дональд Трамп оцінив переговори між Україною та Росією, які відбулися в Об'єднаних Арабських Еміратах 4-5 лютого. Він заявив, що вони були "дуже хорошими".

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на слова Дональда Трампа під час спілкування журналістами на борту літака Air Force One дорогою до Палм-Біч у Флориді.

Як Трамп оцінив переговори України і РФ

Трамп кілька разів повторив про хороші переговори щодо миру в Україні на борту літака Air Force One під час польоту до Флориди. Однак подробиць він розкривати не став.

"У нас відбуваються дуже хороші переговори з Росією та Україною. Ми ведемо дуже хороші переговори. Може бути, щось вийде", — сказав президент США.

Нагадаємо, 4-5 лютого в Абу-Дабі відбувся черговий раунд мирних переговорів. За словами Рустема Умєрова, обговорення мали конструктивний характер.

Сторони домовилися про обмін полоненими і 5 лютого додому з російської неволі повернулося 157 українців. Більшість з них були в полоні з 2022 року.

Вже сьогодні Володимир Зеленський зустрінеться з українською делегацією. Президент заслухає найбільш чутливі аспекти переговорів.