Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Трамп оценил переговоры между Украиной и РФ — что сказал

Трамп оценил переговоры между Украиной и РФ — что сказал

Ua ru
Дата публикации 7 февраля 2026 08:02
Мирные переговоры — Трамп оценил встречи в Абу-Даби
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Al Drago

Президент США Дональд Трамп оценил переговоры между Украиной и Россией, которые состоялись в Объединенных Арабских Эмиратах 4-5 февраля. Он заявил, что они были "очень хорошими".

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на слова Дональда Трампа во время общения журналистами на борту самолета Air Force One по дороге в Палм-Бич во Флориде.

Реклама
Читайте также:

Как Трамп оценил переговоры Украины и РФ

Трамп несколько раз повторил о хороших переговорах по миру в Украине на борту самолета Air Force One во время полета во Флориду. Однако подробностей он раскрывать не стал.

"У нас происходят очень хорошие переговоры с Россией и Украиной. Мы ведем очень хорошие переговоры. Может быть, что-то получится", — сказал президент США.

Напомним, 4-5 февраля в Абу-Даби состоялся очередной раунд мирных переговоров. По словам Рустема Умерова, обсуждения носили конструктивный характер.

Стороны договорились об обмене пленными и 5 февраля домой из российской неволи вернулось 157 украинцев. Большинство из них были в плену с 2022 года.

Уже сегодня Владимир Зеленский встретится с украинской делегацией. Президент заслушает наиболее чувствительные аспекты переговоров.

переговоры Дональд Трамп Украина война в Украине Россия мирные переговоры
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации