Мирные переговоры — Трамп оценил встречи в Абу-Даби

Президент США Дональд Трамп оценил переговоры между Украиной и Россией, которые состоялись в Объединенных Арабских Эмиратах 4-5 февраля. Он заявил, что они были "очень хорошими".

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на слова Дональда Трампа во время общения журналистами на борту самолета Air Force One по дороге в Палм-Бич во Флориде.

Как Трамп оценил переговоры Украины и РФ

Трамп несколько раз повторил о хороших переговорах по миру в Украине на борту самолета Air Force One во время полета во Флориду. Однако подробностей он раскрывать не стал.

"У нас происходят очень хорошие переговоры с Россией и Украиной. Мы ведем очень хорошие переговоры. Может быть, что-то получится", — сказал президент США.

Напомним, 4-5 февраля в Абу-Даби состоялся очередной раунд мирных переговоров. По словам Рустема Умерова, обсуждения носили конструктивный характер.

Стороны договорились об обмене пленными и 5 февраля домой из российской неволи вернулось 157 украинцев. Большинство из них были в плену с 2022 года.

Уже сегодня Владимир Зеленский встретится с украинской делегацией. Президент заслушает наиболее чувствительные аспекты переговоров.