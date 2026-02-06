Переговоры в Абу-Даби — Зеленский обсудит чувствительные аспекты с делегацией

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Завтра, 7 февраля, Президент Украины Владимир Зеленский встретится с украинской делегацией, участвовавшей в переговорах в Абу-Даби. Глава государства заслушает наиболее чувствительные аспекты переговоров.

Об этом Владимир Зеленский сообщил во время вечернего обращения в пятницу, 6 февраля, передает Новини.LIVE.

Зеленский ожидает доклад украинской делегации по переговорам

"На завтра назначил совещание с нашей делегацией: ребята возвращаются в Украину сегодня, поздно вечером, и завтра будут доклады по тем чувствительным аспектам переговоров в Абу-Даби, о которых нельзя говорить по телефону", — сообщил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина готовится к следующим трехсторонним встречам. Кроме того, завтра ожидается разговор с европейскими партнерами.

"Также сейчас в Америке работает наша парламентская дипломатия — председатель парламента Руслан Стефанчук. Мы с ним проговаривали перед поездкой, что нужно больше всего. И это касается поддержки нашего государства, наших людей, и также переговоров. Уже были встречи Руслана со спикером Джонсоном, с конгрессменами и со многими нашими друзьями — друзьями Украины в Америке, был Украинский молитвенный завтрак", — отметил глава государства.

Он поблагодарил партнеров. Зеленский добавил, что все силы должны быть направлены на одно — поддержку Украины.

