Главная Новости дня Зеленский заявил о кадровых изменениях в Воздушных силах - детали

Зеленский заявил о кадровых изменениях в Воздушных силах - детали

Ua ru
Дата публикации 6 февраля 2026 19:55
Зеленский анонсировал кадровые изменения в Воздушных силах - для более эффективной работы ПВО
Срочная новость

В Воздушных силах ВСУ будут кадровые изменения. Это сделают для более эффективной работы ПВО и защиты населенных пунктов от российских "шахедов".

Зеленский об изменениях в отношении ПВО

"Компонент малой ПВО - именно противодействия ударным дронам - должен работать значительно сильнее и не допускать тех проблем, которые сейчас есть. На части направлений рубежи защиты построены лучше, на части направлений надо еще поработать, и значительно поработать. Важно, что министр обороны Украины занимается этой тематикой, командующий Воздушных сил получил дополнительные поручения, и есть достаточно сил внутри наших Сил обороны и безопасности Украины, достаточно опыта, который можно и нужно масштабировать", - отметил глава государства.

Новость дополняется...

Владимир Зеленский
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
