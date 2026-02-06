Зеленский анонсировал кадровые изменения в Воздушных силах - для более эффективной работы ПВО

Срочная новость

В Воздушных силах ВСУ будут кадровые изменения. Это сделают для более эффективной работы ПВО и защиты населенных пунктов от российских "шахедов".

Зеленский об изменениях в отношении ПВО

"Компонент малой ПВО - именно противодействия ударным дронам - должен работать значительно сильнее и не допускать тех проблем, которые сейчас есть. На части направлений рубежи защиты построены лучше, на части направлений надо еще поработать, и значительно поработать. Важно, что министр обороны Украины занимается этой тематикой, командующий Воздушных сил получил дополнительные поручения, и есть достаточно сил внутри наших Сил обороны и безопасности Украины, достаточно опыта, который можно и нужно масштабировать", - отметил глава государства.

Реклама

Читайте также:

Новость дополняется...