Главная Новости дня Считаю неудовлетворительной работу ПС — Зеленский дал задание командованию

Считаю неудовлетворительной работу ПС — Зеленский дал задание командованию

Дата публикации 6 февраля 2026 14:11
Зеленский провел ежедневный селектор и дал поручения Минобороны
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел ежедневный селектор по ситуации в регионах. Отдельное внимание уделили работе ПВО, восстановлению теплоснабжения и поддержке людей в пострадавших громадах.

Об этом президент сообщил в Telegram 6 февраля, передает Новини.LIVE.

Зеленский провел энергетический селектор

Во время селектора президент заслушал доклады чиновников и руководителей регионов по ситуации в Киеве и области, на Харьковщине, Полтавщине, в Кропивницком и области, Винницкой области, на Днепровщине, в Запорожье, а также в громадах вблизи фронта и границы с Россией. Кроме того, глава государства жестко оценил эффективность работы противовоздушной обороны в отдельных регионах.

"Считаю неудовлетворительной работу Воздушных сил в части регионов Украины, и обсудили с командующим Воздушных сил и министром обороны Украины, какие решения должны быть немедленно имплементированы для более эффективного сбивания "шахедов", — заявил Зеленский.

Отдельно речь шла о ситуации с энергетикой и отоплением. Самой сложной она остается в столице.

"Тяжелая ситуация до сих пор в Киеве, где более 1200 домов в разных районах столицы — без отопления. Нужно больше поддержки для людей из таких домов", — подчеркнул президент.

Зеленський провів енергетичний селектор
Владимир Зеленский провел селектор. Фото: Офис президента

По его словам, он поручил активнее использовать цифровые инструменты для анализа потребностей людей и общин в режиме реального времени, чтобы помощь поступала быстрее.

Также во время селектора руководитель "Укрзализныци" доложил о последствиях российских ударов по логистике. Зеленский отметил, что атаки по железной дороге не прекращаются ни одного дня, а в январе их количество существенно возросло.

Министерство внутренних дел проинформировало о привлечении необходимых сил для восстановительных работ и функционирования пунктов поддержки и обогрева. Министр энергетики Денис Шмыгаль доложил о графике введения в эксплуатацию объектов когенерации.

Отдельно премьер-министр Юлия Свириденко сообщила о выполнении правительственных программ поддержки населения.

Напомним, накануне Владимир Зеленский обсудил энергетическую поддержку с премьером Швеции.

А также стало известно, что Украина и Польша заключили соглашение для укрепления обороны.

Владимир Зеленский Минобороны правительство война в Украине энергетика Воздушные Силы ВСУ
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
