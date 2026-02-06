Зеленський провів щоденний селектор і дав доручення Міноборони

Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський провів щоденний селектор щодо ситуації в регіонах. Окрему увагу приділили роботі ППО, відновленню теплопостачання та підтримці людей у постраждалих громадах.

Про це президент повідомив у Telegram 6 лютого, передає Новини.LIVE.

Зеленський провів енергетичний селектор

Під час селектора президент заслухав доповіді урядовців та очільників регіонів щодо ситуації в Києві та області, на Харківщині, Полтавщині, у Кропивницькому та області, Вінницькій області, на Дніпровщині, у Запоріжжі, а також у громадах поблизу фронту і кордону з Росією. Крім того, глава держави жорстко оцінив ефективність роботи протиповітряної оборони в окремих регіонах.

"Вважаю незадовільною роботу Повітряних сил у частині регіонів України, і обговорили з командувачем Повітряних сил та міністром оборони України, які рішення мають бути негайно імплементовані для більш ефективного збиття "шахедів", — заявив Зеленський.

Окремо йшлося про ситуацію з енергетикою та опаленням. Найскладнішою вона залишається у столиці.

"Важка ситуація досі в Києві, де більше 1200 будинків у різних районах столиці — без опалення. Потрібно більше підтримки для людей із таких будинків", — наголосив президент.

Володимир Зеленський провів селектор. Фото: Офіс президента

За його словами, він доручив активніше використовувати цифрові інструменти для аналізу потреб людей і громад у режимі реального часу, щоб допомога надходила швидше.

Також під час селектора керівник "Укрзалізниці" доповів про наслідки російських ударів по логістиці. Зеленський зазначив, що атаки по залізниці не припиняються жодного дня, а в січні їхня кількість суттєво зросла.

Міністерство внутрішніх справ поінформувало про залучення необхідних сил для відновлювальних робіт та функціонування пунктів підтримки й обігріву. Міністр енергетики Денис Шмигаль доповів про графік введення в експлуатацію об'єктів когенерації.

Окремо прем'єр-міністр Юлія Свириденко повідомила про виконання урядових програм підтримки населення.

