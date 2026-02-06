Відео
Головна Новини дня Зеленський заявив про кадрові зміни у Повітряних силах — деталі

Ua ru
Дата публікації: 6 лютого 2026 19:55
Зеленський анонсував кадрові зміни в Повітряних силах — для ефектинішої роботи ППО
Термінова новина

У Повітряних силах ЗСУ будуть кадрові зміни. Це зроблять задля ефективнішої роботи ППО та захисту населених від російських "шахедів".

Зеленський про зміни стосовно ППО

"Компонент малої ППО – саме протидії ударним дронам – повинен працювати значно сильніше та не допускати тих проблем, які зараз є. На частині напрямків рубежі захисту побудовані краще, на частині напрямків треба ще попрацювати, і значно попрацювати. Важливо, що міністр оборони України займається цією тематикою, командувач Повітряних сил отримав додаткові доручення, і є достатньо сил всередині наших Сил оборони та безпеки України, достатньо досвіду, який можна і треба масштабувати", — зазначив глава держави.

Новина доповнюється...

Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
