Зеленський анонсував кадрові зміни в Повітряних силах — для ефектинішої роботи ППО

Зеленський заявив про кадрові зміни у Повітряних силах — деталі
У Повітряних силах ЗСУ будуть кадрові зміни. Це зроблять задля ефективнішої роботи ППО та захисту населених від російських "шахедів".
Зеленський про зміни стосовно ППО
"Компонент малої ППО – саме протидії ударним дронам – повинен працювати значно сильніше та не допускати тих проблем, які зараз є. На частині напрямків рубежі захисту побудовані краще, на частині напрямків треба ще попрацювати, і значно попрацювати. Важливо, що міністр оборони України займається цією тематикою, командувач Повітряних сил отримав додаткові доручення, і є достатньо сил всередині наших Сил оборони та безпеки України, достатньо досвіду, який можна і треба масштабувати", — зазначив глава держави.
