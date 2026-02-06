Відео
Головна Новини дня Коли Україна сподівається завершити війну — Зеленський відповів

Коли Україна сподівається завершити війну — Зеленський відповів

Дата публікації: 6 лютого 2026 17:43
Коли Україна сподівається зупинити війну — Зеленський назвав термін
Президент України Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Україна сподівається, що війну вдасться завершити вже цього року. Київ переконаний, що цього вдасться досягти спільно з США та Європою.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, звернувшись до учасників молитовного сніданку у Вашингтоні, передає Новини.LIVE у п'ятницю, 6 лютого.

Читайте також:

Зеленський про завершення війни в Україні

Як наголосив Зеленський, український народ щодня буквально бореться за життя. Саме тому важливо поставити крапку у війні. Останніми днями українська команда разом з американцями веде переговори з РФ задля цього.

"Ми щиро сподіваємося, що разом з вами, з Америкою, з нашими європейськими друзями та іншими країнами ми зможемо завершити цю війну цього року. І дипломатія, на жаль, потребує часу", — зазначив глава держави.

Зеленський подякував Америці та Президенту США за їхні зусилля для повернення миру. Він наголосив, що Росія намагається знищити всі електростанції та енергетичну систему України.

"Ми боремося щодня, щоб темрява програла. Тому для нас важливо мати достатньо протиповітряної оборони для безпечного неба і відновлюватися після ударів. Для нас важливо досягти гідного миру та надійних гарантій безпеки. І я дякую вам за кожну дію і кожну молитву, яка допомагає зробити це можливим", — додав Президент України.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Володимир Зеленський зустрівся із міністром закордонних справ Естонії Маргусом Цахкною. Обговорили санкції та блокування російського танкерного флоту.

Також ми розповідали про те, що глава держави анонсував нові переговори після зустрічей в ОАЕ. Наразі ж Київ очікує на делегацію для повноцінного обговорення всіх деталей.

