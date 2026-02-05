Зеленський анонсував нові переговори після зустрічей в ОАЕ - вечірнє звернення

Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні відбулася доповідь української переговорної команди за підсумками двох днів зустрічей і перемовин в Об’єднаних Арабських Еміратах з американською та російською сторонами. За його словами, делегацію очікують у Києві для повноцінного обговорення всіх деталей, адже багато аспектів неможливо розглянути дистанційно.

Підсумки переговорів в ОАЕ

Голова держави зазначив, що найближчим часом плануються нові раунди зустрічей, імовірно — у Сполучених Штатах Америки. Він наголосив на готовності України до будь-яких робочих форматів, які можуть реально наблизити мир, зробити його надійним, тривалим і позбавити Росію мотивації до подальшої агресії.

"Ми готові до всіх робочих форматів, які можуть реально наблизити мир і зробити його надійним, тривалим і таким, що позбавляє Росію апетиту воювати далі", — сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що завершення війни має відбутися без будь-якої винагороди для Росії за агресію.

"Це один із ключових принципів, які повертають і гарантують справжню безпеку. Я дякую всім партнерам, які нас у цьому підтримують", —додав він.

Крім того, Володимир Зеленський повідомив про успішний обмін полоненими, внаслідок якого додому повернулися 157 українців.

"Найголовніше – є обмін, і 157 наших людей повернулися додому з російського полону", — написав глава держави.

Окремо він розповів про візит до України прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска та зустріч із президентом Польщі.

"Я вдячний Польщі за всю підтримку України — наших людей, нашої незалежності. Ми це цінуємо", — заявив глава держави.

Крім того, Зеленський повідомив про розмову з прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном і новий енергетичний пакет допомоги Україні на 100 мільйонів доларів.

Він також відзначив роботу Служби безпеки України та Збройних сил.

"Хороші є результати, я погодив нову роботу Служби — нові бойові операції. Ми будемо й надалі послаблювати ворога", — сказав Зеленський.

Окремо він подякував військовим за успішні удари по ворожих об’єктах і стійкість на передовій.

