Зеленский анонсировал новые переговоры после встреч в ОАЭ

Зеленский анонсировал новые переговоры после встреч в ОАЭ

Дата публикации 5 февраля 2026 20:04
Зеленский анонсировал новые переговоры после встреч в ОАЭ - вечернее обращение
Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Сегодня состоялся доклад украинской переговорной команды по итогам двух дней встреч и переговоров в Объединенных Арабских Эмиратах с американской и российской сторонами. Ожидается прибытие делегации в Киев для полноценного обсуждения всех деталей, ведь многие аспекты невозможно рассмотреть дистанционно.

Новость дополняется...

Владимир Зеленский США переговоры война в Украине
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
