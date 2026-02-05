Зеленский анонсировал новые переговоры после встреч в ОАЭ - вечернее обращение

Зеленский анонсировал новые переговоры после встреч в ОАЭ
Дата публикации 5 февраля 2026 20:04
Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео
Сегодня состоялся доклад украинской переговорной команды по итогам двух дней встреч и переговоров в Объединенных Арабских Эмиратах с американской и российской сторонами. Ожидается прибытие делегации в Киев для полноценного обсуждения всех деталей, ведь многие аспекты невозможно рассмотреть дистанционно.
Новость дополняется...
