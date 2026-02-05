Зеленский анонсировал новые переговоры после встреч в ОАЭ - вечернее обращение

Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Сегодня состоялся доклад украинской переговорной команды по итогам двух дней встреч и переговоров в Объединенных Арабских Эмиратах с американской и российской сторонами. Ожидается прибытие делегации в Киев для полноценного обсуждения всех деталей, ведь многие аспекты невозможно рассмотреть дистанционно.

Новость дополняется...

