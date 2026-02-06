Когда Украина надеется остановить войну — Зеленский назвал срок

Когда Украина надеется завершить войну — Зеленский ответил
Украина надеется, что войну удастся завершить уже в этом году. Киев убежден, что этого удастся достичь совместно с США и Европой.
Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, обратившись к участникам молитвенного завтрака в Вашингтоне, передает Новини.LIVE в пятницу, 6 февраля.
Зеленский о завершении войны в Украине
Как подчеркнул Зеленский, украинский народ ежедневно буквально борется за жизнь. Именно поэтому важно поставить точку в войне. В последние дни украинская команда вместе с американцами ведет переговоры с РФ для этого.
"Мы искренне надеемся, что вместе с вами, с Америкой, с нашими европейскими друзьями и другими странами мы сможем завершить эту войну в этом году. И дипломатия, к сожалению, требует времени", — отметил глава государства.
Зеленский поблагодарил Америку и Президента США за их усилия для возвращения мира. Он отметил, что Россия пытается уничтожить все электростанции и энергетическую систему Украины.
"Мы боремся каждый день, чтобы тьма проиграла. Поэтому для нас важно иметь достаточно противовоздушной обороны для безопасного неба и восстанавливаться после ударов. Для нас важно достичь достойного мира и надежных гарантий безопасности. И я благодарю вас за каждое действие и каждую молитву, которая помогает сделать это возможным", — добавил Президент Украины.
