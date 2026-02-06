Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Когда Украина надеется завершить войну — Зеленский ответил

Когда Украина надеется завершить войну — Зеленский ответил

Ua ru
Дата публикации 6 февраля 2026 17:43
Когда Украина надеется остановить войну — Зеленский назвал срок
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Украина надеется, что войну удастся завершить уже в этом году. Киев убежден, что этого удастся достичь совместно с США и Европой.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, обратившись к участникам молитвенного завтрака в Вашингтоне, передает Новини.LIVE в пятницу, 6 февраля.

Реклама
Читайте также:

Зеленский о завершении войны в Украине

Как подчеркнул Зеленский, украинский народ ежедневно буквально борется за жизнь. Именно поэтому важно поставить точку в войне. В последние дни украинская команда вместе с американцами ведет переговоры с РФ для этого.

"Мы искренне надеемся, что вместе с вами, с Америкой, с нашими европейскими друзьями и другими странами мы сможем завершить эту войну в этом году. И дипломатия, к сожалению, требует времени", — отметил глава государства.

Зеленский поблагодарил Америку и Президента США за их усилия для возвращения мира. Он отметил, что Россия пытается уничтожить все электростанции и энергетическую систему Украины.

"Мы боремся каждый день, чтобы тьма проиграла. Поэтому для нас важно иметь достаточно противовоздушной обороны для безопасного неба и восстанавливаться после ударов. Для нас важно достичь достойного мира и надежных гарантий безопасности. И я благодарю вас за каждое действие и каждую молитву, которая помогает сделать это возможным", — добавил Президент Украины.

Напомним, ранее мы писали о том, что Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкной. Обсудили санкции и блокировку российского танкерного флота.

Также мы рассказывали о том, что глава государства анонсировал новые переговоры после встреч в ОАЭ. Сейчас же Киев ожидает делегацию для полноценного обсуждения всех деталей.

Владимир Зеленский США переговоры война в Украине
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации