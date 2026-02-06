Відео
Україна
Відео

Перемовини в Абу-Дабі — Зеленський обговорить деталі з делегацією

Перемовини в Абу-Дабі — Зеленський обговорить деталі з делегацією

Ua
Дата публікації: 6 лютого 2026 20:02
Перемовини в Абу-Дабі — Зеленський обговорить чутливі аспекти з делегацією
Термінова новина

Завтра, 7 лютого, українська делегація доповість Президенту Володимиру Зеленському про найбільш чутливі аспекти перемовин в Абу-Дабі.

Зеленський очікує на доповідь української делегації щодо перемовин

У вечірньому зверненні глава держави розповів, що завтра також відбудеться розмова з представниками Європи щодо мирного процесу. 

Читайте також:

Окрім того, в США зараз триває візит української парламентської делегації на чолі з спікером ВРУ Стефанчуком, який провів низку зустрічей щодо потреб Україна та миру, зокрема зі спікером Палати представників Джонсоном та конгресменами.

Новина доповнюється...

Володимир Зеленський
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
