Переговори України та РФ — Зеленський відповів, чи поїде до Москви

Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не розглядає можливість проведення мирних перемовин із Росією на території країни-агресора чи Білорусі. Водночас Україна готова до діалогу на нейтральних майданчиках за участі міжнародних партнерів.

Про це глава держави заявив під час спілкування з журналістами 11 лютого, інформує Новини.LIVE.

Глава держави прокоментував публічні запрошення з боку Кремля щодо проведення переговорів у Москві. Зеленський наголосив, що такий формат є неприйнятним з огляду на те, що саме Росія розв'язала війну проти України.

"Я не можу приїхати на перемовини з Путіним до Москви — столиці країни, яка є агресором в цій війні. Ми готові підтримувати пропозиції США, зустрічатися на будь-яких територіях — Америка, Європа, нейтральні країни. Будь-які держави, окрім РФ і Білорусі, бо вона є союзником в наступі на Україну в 2022 році", — заявив президент.

Нагадаємо, Володимир Зеленський прокоментував перебіг мирних переговорів між Україною та РФ щодо завершення війни.

А також український лідер повідомив дату наступної тристоронньої зустрічі України, США та РФ.