Зеленский раскрыл позицию РФ о продолжении энергетического перемирия

Зеленский раскрыл позицию РФ о продолжении энергетического перемирия

Дата публикации 11 февраля 2026 19:55
Зеленский раскрыл позицию РФ относительно продолжения энергетического перемирия
Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия не предоставила ответа на предложение об энергетическом перемирии. Зато, по его словам, Украина получила очередные удары дронами и ракетами.

Об этом глава государства сообщил во время онлайн-пресс-конференции в среду, 11 февраля, передает Новини.LIVE.

Энергетическое перемирие

Как отметил украинский лидер, поведение РФ свидетельствует о неготовности российской стороны к прекращению атак на энергетическую инфраструктуру, несмотря на инициативу США, озвученную в Абу-Даби.

Зеленский также сообщил, что американская сторона предложила провести встречу уже на следующей неделе в Майами. Украина сразу подтвердила готовность к участию, однако Россия, по его словам, пока колеблется между возможными площадками — США или Ближним Востоком.

"Украина готова к встрече в любом формате и месте, главное — достичь результата", — добавил он.

Напомним, ранее в конце января Владимир Зеленский сообщил, что РФ согласилась на энергетическое перемирие, которое предусматривало временное прекращение атак по энергообъектам.

Однако после этого аналитики Института изучения войны объяснили, почему РФ решила нарушить правила так называемого перемирия.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
