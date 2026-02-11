Відео
Головна Новини дня Зеленський розкрив позицію РФ щодо продовження енергетичного перемир’я

Зеленський розкрив позицію РФ щодо продовження енергетичного перемир’я

Ua ru
Дата публікації: 11 лютого 2026 19:55
Зеленський розкрив позицію РФ щодо продовження енергетичного перемир’я
Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія не надала відповіді на пропозицію щодо енергетичного перемир’я. Натомість, за його словами, Україна отримала чергові удари дронами та ракетами.

Про це голова держави повідомив під час онлайн-пресконференції у середу, 11 лютого, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Енергетичне перемирʼя

Як зазначив український лідер, поведінка РФ свідчить про неготовність російської сторони до припинення атак на енергетичну інфраструктуру, попри ініціативу США, озвучену в Абу-Дабі.

Зеленський також повідомив, що американська сторона запропонувала провести зустріч уже наступного тижня в Майамі. Україна одразу підтвердила готовність до участі, однак Росія, за його словами, поки вагається між можливими майданчиками — США або Близьким Сходом.

"Україна готова до зустрічі в будь-якому форматі та місці, головне — досягти результату", — додав він.

Нагадаємо, раніше у кінці січня Володимир Зеленський повідомив, що РФ погодилась на енергетичне перемир'я, яке передбачало тимчасове припинення атак по енергооб'єктах.

Однак після цього аналітики Інституту вивчення війни пояснили, чому РФ вирішила порушити правила так званого перемир'я

Автор:
Автор:
Анастасія Писаненко
