Зеленський оцінив вимоги ЄС до РФ щодо миру

Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський заявив, що йому невідомі деталі можливих вимог Європейського Союзу до Росії в межах мирного процесу. Водночас він наголосив на важливості спільної позиції Європи та США й застеріг від окремих переговорів із Москвою без участі України.

Про це глава держави заявив під час спілкування з журналістами 11 лютого, інформує Новини.LIVE.

Зеленський висловився про вимоги ЄС до РФ

За словами глави держави, деталі потенційного переліку вимог Брюсселя до Москви йому невідомі.

"Щодо вимог Європейського Союзу до Росії: то, напевно, щось напрацьовується. Якщо чесно, я не знаю цих деталей, мені це невідомо. Ми вдячні Європейському Союзу, що в них є така тверда позиція, що, безумовно, повинно бути повернення українських дітей", — зазначив він.

Окремо Зеленський прокоментував інформацію про можливу вимогу скорочення російської армії. За його словами, він уперше чує про таку ініціативу та скептично оцінює можливість її реалізації.

"Щодо скорочення російської армії: я перший раз це чую. Це як Росія хотіла від нас скорочення армії. Я вважаю, що це суверенне право кожної держави. Безумовно, ми би хотіли, щоб армія в Росії була поменше, але не думаю, що Європа може на це вплинути. На жаль. Поки що так", — сказав президент.

Також він висловився щодо можливого окремого діалогу Європи з Росією. На його переконання, роздільні переговори можуть зіграти на користь Кремля.

"Я вважаю, що на сьогодні Росія буде використовувати це, щоб тільки принизити Європу. І Америка, і Європа мають працювати разом, виключно з Україною. Тому що піднімаються виключно наші питання… Разом Америка і Європа точно міцніші", — наголосив Зеленський.

