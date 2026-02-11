Вступ України до ЄС — Зеленський висловився щодо термінів

Термінова новина

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна буде готова виконати усі умови для вступу до Європейського союзу вже 2027 року. Глава держави наголосив, що членство в ЄС є однією з головний гарантій безпеки після завершення війни.

У зв'язку з цим Україна вимагає конкретної дати щодо вступу для того, аби Росія та інші країни не змогли блокувати цей процес після підписання мирної угоди.

