Головна Новини дня Пісторіус зробив заяву щодо дати вступу України до Євросоюзу

Пісторіус зробив заяву щодо дати вступу України до Євросоюзу

Ua ru
Дата публікації: 12 лютого 2026 16:21
Пісторіус зробив заяву щодо дати вступу України до Євросоюзу
Борис Пісторіус. Фото: REUTERS/Annegret Hilse/File Photo

Міністр оборони Німеччини Боріс Пісторіус висловив думку, що визначення конкретної дати вступу України до Євросоюзу є реалістичним. Проте він наголосив, що для цього потрібні переговори та окрема підготовча робота.

Про це повідомив кореспондент "Європейської правди" у четвер, 12 лютого, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Вступ України в ЄС

Пісторіус зробив цю заяву на брифінгу перед початком зустрічі міністрів оборони НАТО. Його попросили прокоментувати останню заяву президента України Володимира Зеленського про необхідність визначення дати вступу країни до ЄС, підкресливши, що членство в Євросоюзі є важливою складовою безпекової архітектури.

Представник німецького уряду зазначив, що домовитися про конкретну дату цілком можливо.

"Конкретна дата завжди можлива", — сказав він, додавши, що її визначення потребує окремої підготовки.

"Якою вона має бути? Про це треба вести переговори. Це не те, що можна визначити під впливом моменту", — підкреслив Пісторіус.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський, що Україна зробить усе необхідне, щоб технічно підготуватися до вступу в Європейський Союз до 2027 року.

А також український лідер прокоментував вимоги Євросоюзу до Росії в рамках мирних угод.

Європейський союз Німеччина Борис Пісторіус ЄС війна в Україні
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
