Зеленский в Германии — сделал заявление о производстве дронов

Производство дронов в Германии — Зеленский поблагодарил за поддержку
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита на немецко-украинское предприятие по производству дронов поблагодарил Германию за поддержку. По его словам, это сотрудничество, которое переросло в реальный результат.
Как сообщает Новини.LIVE, об этом Владимир Зеленский сказал на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
Производство дронов Украины и Германии
Зеленский отметил, что Германия сделала большой вклад и поддерживает Украину с начала полномасшатбной войны. По его словам, сотрудничество с Берлином начиналось со слов поддержки и переросло в реальный результат — сейчас в Европе есть большое совместное производство ударных дронов.
"Мы очень благодарны вам. Гордимся, что украинские таланты имеют такие тесные связи с сильными немецкими партнерами. Мы видели настоящие дроны — они будут очень полезны для украинских солдат, которые сегодня героически защищают наше государство", — сказал президент.
Он подчеркнул, что после окончания войны такие технологии будут усиливать безопасность всей Европы, в том числе и Германии. Отдельно он напомнил, что Германия была одной из первых, кто передал Украине системы Patriot и другое критически важное оружие.
Кроме того, Украина и Германия подписали оборонные договоренности в Мюнхене в рамках конференции по безопасности. Они касаются интеграции украинских инструкторов в школы и боевые учебные центры сухопутных войск ФРГ.
Также подписан ряд меморандумов, в частности о создании совместных предприятий в сфере оборонной промышленности.
Напомним, накануне Зеленский посетил немецко-украинское производство дронов. Он принял первый совместно изготовленный ударный беспилотник.
В то же время посол Берлина в Киеве Гайко Томс заявил, что Германия сейчас самый большой союзник Украины. По его словам, это касается всех аспектов.
