Главная Новости дня Производство дронов в Германии — Зеленский поблагодарил за поддержку

Производство дронов в Германии — Зеленский поблагодарил за поддержку

Дата публикации 13 февраля 2026 15:42
Зеленский в Германии — сделал заявление о производстве дронов
Владимир Зеленский на предприятии в Германии. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита на немецко-украинское предприятие по производству дронов поблагодарил Германию за поддержку. По его словам, это сотрудничество, которое переросло в реальный результат.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Владимир Зеленский сказал на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Производство дронов Украины и Германии

Зеленский отметил, что Германия сделала большой вклад и поддерживает Украину с начала полномасшатбной войны. По его словам, сотрудничество с Берлином начиналось со слов поддержки и переросло в реальный результат — сейчас в Европе есть большое совместное производство ударных дронов.

"Мы очень благодарны вам. Гордимся, что украинские таланты имеют такие тесные связи с сильными немецкими партнерами. Мы видели настоящие дроны — они будут очень полезны для украинских солдат, которые сегодня героически защищают наше государство", — сказал президент.

Он подчеркнул, что после окончания войны такие технологии будут усиливать безопасность всей Европы, в том числе и Германии. Отдельно он напомнил, что Германия была одной из первых, кто передал Украине системы Patriot и другое критически важное оружие.

Кроме того, Украина и Германия подписали оборонные договоренности в Мюнхене в рамках конференции по безопасности. Они касаются интеграции украинских инструкторов в школы и боевые учебные центры сухопутных войск ФРГ.

Также подписан ряд меморандумов, в частности о создании совместных предприятий в сфере оборонной промышленности.

Напомним, накануне Зеленский посетил немецко-украинское производство дронов. Он принял первый совместно изготовленный ударный беспилотник.

В то же время посол Берлина в Киеве Гайко Томс заявил, что Германия сейчас самый большой союзник Украины. По его словам, это касается всех аспектов.

Владимир Зеленский Германия военная помощь дроны Мюнхенская конференция безопасности 2026
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
