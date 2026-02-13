Видео
Германия готовит усиление украинской ПВО — Писториус

Ua ru
Дата публикации 13 февраля 2026 18:02
Германия усилит ПВО Украины в кратчайшие сроки
Борис Писториус. Фото: REUTERS/Christian Mang

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин в ближайшей перспективе намерен усилить противовоздушную оборону Украины. По его словам, соответствующие договоренности стали результатом встречи в формате "Рамштайн", где партнеры обсуждали дальнейшую военную поддержку Киева.

Об этом он заявил на Мюнхенсткой конференции по безопасности, как сообщила журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец с места события.

Читайте также:

Германия пообещала как можно скорее усилить ПВО Украины

Писториус подчеркнул, что Германия по-прежнему рассматривает помощь Украине как выполнение собственных союзнических обязательств и вопрос надежности в рамках Альянса. Он также отреагировал на вопрос о роли Соединенных Штатов, подчеркнув, что США остаются союзником, и заявил, что не понимает сомнений по этому поводу.

Комментируя потребность Украины в дальнобойных ракетах, министр отметил, что позиция Берлина относительно передачи Taurus не меняется уже почти три года. Он повторил, что решение о предоставлении таких ракет не принимали, и в этом вопросе, по его словам, "ничего нового" нет.

"Я слушаю этот вопрос уже почти три года, и ответ остается неизменным. В этом вопросе нет ничего нового. Но вчера на заседании мы достигли того, что обязались сделать больше в области противовоздушной обороны в краткосрочной перспективе. Это означает, что (это произойдет, — Ред.) в ближайшие дни. Я надеюсь, что наши партнеры вскоре подтвердят то, что они вчера объявили как возможную помощь в ближайшие дни. Но я еще не знаю результатов. Но мы очень упорно работаем над этим, особенно Германия. Я имею в виду, что мы действительно делаем очень много и будем продолжать это делать", — сказал Писториус.

Отметим, что недавно Александр Сырский сообщил о том, как планируют перестроить работу ПВО в Украине учитывая регулярные атаки России.

Также стало известно, что в Германии будут производить дроны для Украины. Владимир Зеленский рассказывал о деталях.

Команда Новини.LIVE работает на Мюнхенской конференции по безопасности, которая продлится с 13 по 15 февраля. Читайте, почему это мероприятие важно и какие темы будут обсуждать в отношении Украины.

Германия военная помощь ПВО Борис Писториус война в Украине
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
