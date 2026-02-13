Зеленський розповів Мерцу про дрони для ЗСУ зроблені в Німеччині

Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський під час розмови з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом поділився враженнями від відвідування підприємства поблизу Мюнхена, де вже налагоджене виробництво безпілотників для Збройних сил України. Глава держави емоційно описав побачене та висловив задоволення тим, як організована робота на майданчику, який називають першим спільним українсько-німецьким виробництвом дронів.

