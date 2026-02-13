Відео
Головна Новини дня Зеленський поділився з Мерцом враженнями від заводу дронів

Зеленський поділився з Мерцом враженнями від заводу дронів

Ua ru
Дата публікації: 13 лютого 2026 18:54
Зеленський розповів Мерцу про дрони для ЗСУ зроблені в Німеччині
Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський під час розмови з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом поділився враженнями від відвідування підприємства поблизу Мюнхена, де вже налагоджене виробництво безпілотників для Збройних сил України. Глава держави емоційно описав побачене та висловив задоволення тим, як організована робота на майданчику, який називають першим спільним українсько-німецьким виробництвом дронів.

Новина доповнюється...

Володимир Зеленський Німеччина Україна дрони Фрідріх Мерц виробництво зброї
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
