Главная Новости дня Зеленский поделился с Мерцом впечатлениями от завода дронов

Зеленский поделился с Мерцом впечатлениями от завода дронов

Ua ru
Дата публикации 13 февраля 2026 18:54
Зеленский рассказал Мерцу о дронах для ВСУ сделанных в Германии
Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский во время разговора с канцлером Германии Фридрихом Мерцом поделился впечатлениями от посещения предприятия вблизи Мюнхена, где уже налажено производство беспилотников для Вооруженных сил Украины. Глава государства эмоционально описал увиденное и выразил удовлетворение тем, как организована работа на площадке, которую называют первым совместным украинско-немецким производством дронов.

Новость дополняется...

Владимир Зеленский Германия Украина дроны Фридрих Мерц производство оружия
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
