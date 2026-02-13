Зеленский рассказал Мерцу о дронах для ВСУ сделанных в Германии

Зеленский поделился с Мерцом впечатлениями от завода дронов
Дата публикации 13 февраля 2026 18:54
Президент Украины Владимир Зеленский во время разговора с канцлером Германии Фридрихом Мерцом поделился впечатлениями от посещения предприятия вблизи Мюнхена, где уже налажено производство беспилотников для Вооруженных сил Украины. Глава государства эмоционально описал увиденное и выразил удовлетворение тем, как организована работа на площадке, которую называют первым совместным украинско-немецким производством дронов.
