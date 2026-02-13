Війна в Україні — як можна закінчити конфлікт

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що завершення війни в Україні можливе лише тоді, коли Росія буде виснажена. Йдеться не лише про економічні, а й військові аспекти.

Як повідомляє Новини.LIVE, Фрідріх Мерц зробив таку заяву під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки.

Реклама

Читайте також:

Як можливо закінчити війну в Україні

Мерц заявив, що поки Росія не готова до серйозних переговорів та закінчення війни в Україні. Для цього потрібно аби вона була виснажена економічно, а ще краще військово.

Реклама

Говорячи про це, він наголосив, що "ми наближаємося до цього, але поки ми ще не там".

"Росія має відмовитися від цієї жахливої війни проти України, і ми маємо зробити все необхідне, щоб привести їх до того моменту, коли вони не побачать жодних додаткових переваг від продовження цієї війни", — підкреслив Фрідріх Мерц.

Реклама

Також канцелер розкритикував прем'єрм-міністра Угорщини Віктора Орбан. Він нагадав випадок, коли той поїхав до Росії без мандату ЄС, нічого не досяг, а за тиждень Україна зазнала найсильніших атак на цивільну інфраструктуру.

Нагадаємо, раніше губернатор Каліфорнії різко висловився про війну Росії. Він назвав гуманітарну кризу, яку, за його словами, створює Володимир Путін, "хворобливою і огидною".

Реклама

Водночас Радослав Сікорський прокоментував удари Росії по інфраструктурі України. Він наголосив, що це зброя терору.