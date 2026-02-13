Відео
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
Мерц назвав умови для закінчення війни в Україні

Мерц назвав умови для закінчення війни в Україні

Ua ru
Дата публікації: 13 лютого 2026 17:10
Війна в Україні — як можна закінчити конфлікт
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що завершення війни в Україні можливе лише тоді, коли Росія буде виснажена. Йдеться не лише про економічні, а й військові аспекти.

Як повідомляє Новини.LIVE, Фрідріх Мерц зробив таку заяву під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки

Читайте також:

Як можливо закінчити війну в Україні

Мерц заявив, що поки Росія не готова до серйозних переговорів та закінчення війни в Україні. Для цього потрібно аби вона була виснажена економічно, а ще краще військово.

Говорячи про це, він наголосив, що "ми наближаємося до цього, але поки ми ще не там". 

"Росія має відмовитися від цієї жахливої війни проти України, і ми маємо зробити все необхідне, щоб привести їх до того моменту, коли вони не побачать жодних додаткових переваг від продовження цієї війни", — підкреслив Фрідріх Мерц.

Також канцелер розкритикував прем'єрм-міністра Угорщини Віктора Орбан. Він нагадав випадок, коли той поїхав до Росії без мандату ЄС, нічого не досяг, а за тиждень Україна зазнала найсильніших атак на цивільну інфраструктуру.

Нагадаємо, раніше губернатор Каліфорнії різко висловився про війну Росії. Він назвав гуманітарну кризу, яку, за його словами, створює Володимир Путін, "хворобливою і огидною". 

Водночас Радослав Сікорський прокоментував удари Росії по інфраструктурі України. Він наголосив, що це зброя терору.

переговори війна в Україні Росія Фрідріх Мерц Мюнхенська безпекова конференція 2026
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
