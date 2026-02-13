Сікорський назвав удари РФ по інфраструктурі України зброєю терору

Радослав Сікорський. Фото: AP

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прокоментував російські удари по цивільній інфраструктурі України. Він наголосив, що це зброя терору.

Про це Радослав Сікорський сказав під час дискусії в Українському домі в Мюнхені, організованої MSC та Фондом Віктора Пінчука, у пʼятницю, 13 лютого, передає кореспондентка Новини.LIVE.

"Це зброя терору, зброя для вчинення воєнних злочинів. Навмисне ураження цивільної інфраструктури — це воєнний злочин. Якби Росія підпорядковувалася юрисдикції МКС, президента Путіна теж звинуватили б у цьому злочині", — зазначив Сікорський.

За його словами, цивільні в Україні переживають справжнє пекло, в той час, як захисники воюють на фронті.

Глава МЗС Польщі зазначив, що коли знищують станцію, то немає ні електрики, ні опалення, ні води. За його словами, якщо температура повітря падає достатньо низько, то доводиться зливати воду з радіаторів, інакше вони можуть лопнути, внаслідок чого будинок стане непридатним для життя. Сікорський наголосив, що саме це переживає зараз український народ.

"Якщо колись існувала вісь зла, то це вона", — додав міністр.

Нагадаємо, генсек НАТО Марк Рютте порівняв російське просування на фронті зі швидкістю равлика.

А на полях Мюнхенської конференції глава МЗС України Андрій Сибіга провів зустріч з представниками Китаю.