Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Сікорський прокоментував удари Росії по інфраструктурі України

Сікорський прокоментував удари Росії по інфраструктурі України

Ua ru
Дата публікації: 13 лютого 2026 14:54
Сікорський назвав удари РФ по інфраструктурі України зброєю терору
Радослав Сікорський. Фото: AP

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прокоментував російські удари по цивільній інфраструктурі України. Він наголосив, що це зброя терору.

Про це Радослав Сікорський сказав під час дискусії в Українському домі в Мюнхені, організованої MSC та Фондом Віктора Пінчука, у пʼятницю, 13 лютого, передає кореспондентка Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Удари Росії по Україні

"Це зброя терору, зброя для вчинення воєнних злочинів. Навмисне ураження цивільної інфраструктури — це воєнний злочин. Якби Росія підпорядковувалася юрисдикції МКС, президента Путіна теж звинуватили б у цьому злочині", — зазначив Сікорський.

За його словами, цивільні в Україні переживають справжнє пекло, в той час, як захисники воюють на фронті. 

Глава МЗС Польщі зазначив, що коли знищують станцію, то немає ні електрики, ні опалення, ні води. За його словами, якщо температура повітря падає достатньо низько, то доводиться зливати воду з радіаторів, інакше вони можуть лопнути, внаслідок чого будинок стане непридатним для життя. Сікорський наголосив, що саме це переживає зараз український народ.

"Якщо колись існувала вісь зла, то це вона", — додав міністр.

Нагадаємо, генсек НАТО Марк Рютте порівняв російське просування на фронті зі швидкістю равлика.

А на полях Мюнхенської конференції глава МЗС України Андрій Сибіга провів зустріч з представниками Китаю.

Польща війна МЗС обстріли Радослав Сікорський Мюнхенська безпекова конференція 2026
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації