Рютте порівняв просування Росії на фронті зі швидкістю равлика

Рютте порівняв просування Росії на фронті із равликом
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте прокоментував просування Росії на фронті. Він порівняв окупантів з равликом.
Про це Марк Рютте заявив на Мюнхенській безпековій конференції у пʼятницю, 13 лютого, передає Новини.LIVE.
Рютте оцінив просування Росії на фронті
Генсек НАТО зауважив, що російські окупанти хочуть мати вигляд "могутнього ведмедя".
"Однак просуваються Україною зі швидкістю равлика", — додав Рютте.
Зазначимо, іноземні ЗМІ пишуть, що втрати РФ на фронті перевищують кількість мобілізованих. Крім того, за останні три роки територіальні здобутки агресора склали менше 1% площу України.
Нагадаємо, на Мюнхенській конференції 13-15 обговорять російську агресію проти України, майбутнє європейської архітектури безпеки та трансатлантичні відносини.
На захід також уже прибув український лідер Володимир Зеленський. Він анонсував нові кроки для безпеки.
Читайте Новини.LIVE!