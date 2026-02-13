Рютте порівняв просування Росії на фронті зі швидкістю равлика

Марк Рютте. Фото: REUTERS/Tom Nicholson

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте прокоментував просування Росії на фронті. Він порівняв окупантів з равликом.

Про це Марк Рютте заявив на Мюнхенській безпековій конференції у пʼятницю, 13 лютого, передає Новини.LIVE.

Рютте оцінив просування Росії на фронті

Генсек НАТО зауважив, що російські окупанти хочуть мати вигляд "могутнього ведмедя".

"Однак просуваються Україною зі швидкістю равлика", — додав Рютте.

Зазначимо, іноземні ЗМІ пишуть, що втрати РФ на фронті перевищують кількість мобілізованих. Крім того, за останні три роки територіальні здобутки агресора склали менше 1% площу України.

Нагадаємо, на Мюнхенській конференції 13-15 обговорять російську агресію проти України, майбутнє європейської архітектури безпеки та трансатлантичні відносини.

На захід також уже прибув український лідер Володимир Зеленський. Він анонсував нові кроки для безпеки.