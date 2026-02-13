Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Рютте порівняв просування Росії на фронті із равликом

Рютте порівняв просування Росії на фронті із равликом

Ua ru
Дата публікації: 13 лютого 2026 14:02
Рютте порівняв просування Росії на фронті зі швидкістю равлика
Марк Рютте. Фото: REUTERS/Tom Nicholson

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте прокоментував просування Росії на фронті. Він порівняв окупантів з равликом.

Про це Марк Рютте заявив на Мюнхенській безпековій конференції у пʼятницю, 13 лютого, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Рютте оцінив просування Росії на фронті

Генсек НАТО зауважив, що російські окупанти хочуть мати вигляд "могутнього ведмедя".

"Однак просуваються Україною зі швидкістю равлика", — додав Рютте.

Зазначимо, іноземні ЗМІ пишуть, що втрати РФ на фронті перевищують кількість мобілізованих. Крім того, за останні три роки територіальні здобутки агресора склали менше 1% площу України. 

Нагадаємо, на Мюнхенській конференції 13-15 обговорять російську агресію проти України, майбутнє європейської архітектури безпеки та трансатлантичні відносини.

На захід також уже прибув український лідер Володимир Зеленський. Він анонсував нові кроки для безпеки.

війна НАТО Україна Марк Рютте Росія Мюнхенська безпекова конференція 2026
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації