Рютте сравнил продвижение России на фронте со скоростью улитки

Рютте сравнил продвижение России на фронте с улиткой
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прокомментировал продвижение России на фронте. Он сравнил оккупантов с улиткой.
Об этом Марк Рютте заявил на Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу, 13 февраля, передает Новини.LIVE.
Рютте оценил продвижение России на фронте
Генсек НАТО отметил, что российские оккупанты хотят выглядеть "могучим медведем".
"Однако продвигаются по Украине со скоростью улитки", — добавил Рютте.
Отметим, иностранные СМИ пишут, что потери РФ на фронте превышают количество мобилизованных. Кроме того, за последние три года территориальные достижения агрессора составили менее 1% площадь Украины.
Напомним, на Мюнхенской конференции 13-15 обсудят российскую агрессию против Украины, будущее европейской архитектуры безопасности и трансатлантические отношения.
На мероприятие также уже прибыл украинский лидер Владимир Зеленский. Он анонсировал новые шаги для безопасности.
