Рютте сравнил продвижение России на фронте со скоростью улитки

Марк Рютте. Фото: REUTERS/Tom Nicholson

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прокомментировал продвижение России на фронте. Он сравнил оккупантов с улиткой.

Об этом Марк Рютте заявил на Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу, 13 февраля, передает Новини.LIVE.

Рютте оценил продвижение России на фронте

Генсек НАТО отметил, что российские оккупанты хотят выглядеть "могучим медведем".

"Однако продвигаются по Украине со скоростью улитки", — добавил Рютте.

Отметим, иностранные СМИ пишут, что потери РФ на фронте превышают количество мобилизованных. Кроме того, за последние три года территориальные достижения агрессора составили менее 1% площадь Украины.

Напомним, на Мюнхенской конференции 13-15 обсудят российскую агрессию против Украины, будущее европейской архитектуры безопасности и трансатлантические отношения.

На мероприятие также уже прибыл украинский лидер Владимир Зеленский. Он анонсировал новые шаги для безопасности.