Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Рютте сравнил продвижение России на фронте с улиткой

Рютте сравнил продвижение России на фронте с улиткой

Ua ru
Дата публикации 13 февраля 2026 14:02
Рютте сравнил продвижение России на фронте со скоростью улитки
Марк Рютте. Фото: REUTERS/Tom Nicholson

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прокомментировал продвижение России на фронте. Он сравнил оккупантов с улиткой.

Об этом Марк Рютте заявил на Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу, 13 февраля, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Рютте оценил продвижение России на фронте

Генсек НАТО отметил, что российские оккупанты хотят выглядеть "могучим медведем".

"Однако продвигаются по Украине со скоростью улитки", — добавил Рютте.

Отметим, иностранные СМИ пишут, что потери РФ на фронте превышают количество мобилизованных. Кроме того, за последние три года территориальные достижения агрессора составили менее 1% площадь Украины.

Напомним, на Мюнхенской конференции 13-15 обсудят российскую агрессию против Украины, будущее европейской архитектуры безопасности и трансатлантические отношения.

На мероприятие также уже прибыл украинский лидер Владимир Зеленский. Он анонсировал новые шаги для безопасности.

война НАТО Украина Марк Рютте Россия Мюнхенская конференция безопасности 2026
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации