Китай підтримує територіальну цілісність і суверенітет України — заява Сибіги

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга підбив підсумки переговорів з представниками Китаю на полях Мюнхенської безпекової конференції. За його словами, Пекін може відігравати важливу роль для наближення справедливого миру для України.

Про це Андрій Сибіга розповів у відповідь на запитання кореспондентки Новини.LIVE Галини Остаповець у пʼятницю, 13 лютого.

Переговори Сибіга з представниками Китаю

Відомо, що Сибіга провів зустріч з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї. За його словами, це вже треті переговори та другі на полях Мюнхенської конференції.

"Хочу нагадати, що Китай станом на сьогодні торговельний партнер номер один для України. Минулоріч наш товарообіг досяг 21 мільярда доларів, тому ми зацікавлені продовжувати цю вигідну економічну співпрацю", — зазначив міністр.

За його словами, наступного року виповнюється 35 років дипломатичних відносин між країнами. Сибіга запросив главу МЗС Китаю до України. Крім того, він також отримав запрошення від Ван Ї.

"Ми вважаємо, що Китай може відігравати важливу роль для наближення справедливого миру для України. Ми цінуємо, що Китай підтримує територіальну цілісність і суверенітет України. У нас була дуже предметна, прагматична розмова. Ми торкнулися питань як двостороннього порядку денного, так і регіональних викликів та глобального масштабу, які на сьогодні стоять перед нами", — додав Сибіга.

Сторони домовилися продовжувати діалог.

Нагадаємо, 13 лютого у Мюнхені стартувала Безпекова конференція, яка триватиме до 15 лютого.

На захід уже прибув генеральний секретар НАТО Марк Рютте та представники різних країн.