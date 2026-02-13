Видео
Сибига подвел итоги переговоров с представителями Китая

Ua ru
Дата публикации 13 февраля 2026 11:42
Китай поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины — заявление Сибиги
Встреча Андрея Сибиги с представителями Китая. Фото: Дмитрий Власов

Министр иностранных дел Андрей Сибига подвел итоги переговоров с представителями Китая на полях Мюнхенской конференции по безопасности. По его словам, Пекин может играть важную роль для приближения справедливого мира для Украины.

Об этом Андрей Сибига рассказал в ответ на вопрос корреспондента Новини.LIVE Галины Остаповец в пятницу, 13 февраля.

Переговоры Сибиги с представителями Китая

Известно, что Сибига провел встречу с министром иностранных дел Китая Ван И. По его словам, это уже третьи переговоры и вторые на полях Мюнхенской конференции.

"Хочу напомнить, что Китай по состоянию на сегодня торговый партнер номер один для Украины. В прошлом году наш товарооборот достиг 21 миллиарда долларов, поэтому мы заинтересованы продолжать это выгодное экономическое сотрудничество", — отметил министр.

По его словам, в следующем году исполняется 35 лет дипломатических отношений между странами. Сибига пригласил главу МИД Китая в Украину. Кроме того, он также получил приглашение от Ван И.

"Мы считаем, что Китай может играть важную роль для приближения справедливого мира для Украины. Мы ценим, что Китай поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины. У нас был очень предметный, прагматичный разговор. Мы коснулись вопросов как двусторонней повестки дня, так и региональных вызовов и глобального масштаба, которые сегодня стоят перед нами", — добавил Сибига.

Стороны договорились продолжать диалог.

Напомним, 13 февраля в Мюнхене стартовала Конференция по безопасности, которая продлится до 15 февраля.

На мероприятие уже прибыл генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и представители разных стран.

Китай МИД Андрей Сибига Мюнхенская конференция безопасности Мюнхенская конференция безопасности 2026
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
