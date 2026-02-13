Сикорский назвал удары РФ по инфраструктуре Украины оружием террора

Радослав Сикорский. Фото: AP

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский прокомментировал российские удары по гражданской инфраструктуре Украины. Он подчеркнул, что это оружие террора.

Об этом Радослав Сикорский сказал во время дискуссии в Украинском доме в Мюнхене, организованной MSC и Фондом Виктора Пинчука, в пятницу, 13 февраля, передает корреспондентка Новини.LIVE.

"Это оружие террора, оружие для совершения военных преступлений. Умышленное поражение гражданской инфраструктуры — это военное преступление. Если бы Россия подчинялась юрисдикции МУС, президента Путина тоже обвинили бы в этом преступлении", — отметил Сикорский.

По его словам, гражданские в Украине переживают настоящий ад, в то время, как защитники воюют на фронте.

Глава МИД Польши отметил, что когда уничтожают станцию, то нет ни электричества, ни отопления, ни воды. По его словам, если температура воздуха падает достаточно низко, то приходится сливать воду из радиаторов, иначе они могут лопнуть, в результате чего дом станет непригодным для жизни. Сикорский отметил, что именно это переживает сейчас украинский народ.

"Если когда-то существовала ось зла, то это она", — добавил министр.

Напомним, генсек НАТО Марк Рютте сравнил российское продвижение на фронте со скоростью улитки.

А на полях Мюнхенской конференции глава МИД Украины Андрей Сибига провел встречу с представителями Китая.