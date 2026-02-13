Гевін Ньюсом розкритикував атаки Росії по Україні в морози

Губернатор Каліфорнії різко висловився про війну Росії
Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом різко висловився про наслідки війни Росії проти України. Він назвав гуманітарну кризу, яку, за його словами, створює Володимир Путін, "хворобливою і огидною", акцентувавши на масштабі руйнувань після російських атак та на важких умовах, у яких живуть українці.
Так Гевін Нюсом висловився відповідаючи на запитання журналістки Новини.LIVE Галини Остаповець під час Мюнхенської безпекової конференції.
Губернатор Каліфорнії висловився про російські атаки по Україні
Ньюсом звернув увагу, що Україна переживає одну з найхолодніших зим, а удари дронами завдають серйозної шкоди енергетичній інфраструктурі.
"Це не абстрактна війна і не сторінка з підручника історії. Це відбувається прямо зараз — на наших очах", — сказав він.
Окремо губернатор наголосив, що Сполучені Штати та їхні союзники мають брати активну участь у тому, щоб війна завершилася.
"Війна має закінчитися, і ми маємо бути частиною цього. Як американець, я хочу, щоб мій президент краще впорався із завершенням цього", — додав Ньюсом.
Нагадаємо, в Мюнхені до 15 лютого триватиме безпекова конференція, де обговорять низку важливих тем, пов'язаних з безпековою ситуацією в світі. Відомо, що на захід уже прибув президент Володимир Зеленський.
Також губернатор Каліфорнії говорив про те, як можна зупинити Володимира Путіна.
