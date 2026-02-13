Відео
Україна
Відео

Головна Новини дня Губернатор Каліфорнії різко висловився про війну Росії

Губернатор Каліфорнії різко висловився про війну Росії

Дата публікації: 13 лютого 2026 17:03
Гевін Ньюсом розкритикував атаки Росії по Україні в морози
Гевін Ньюсом. Фото: REUTERS/Mike Blake

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом різко висловився про наслідки війни Росії проти України. Він назвав гуманітарну кризу, яку, за його словами, створює Володимир Путін, "хворобливою і огидною", акцентувавши на масштабі руйнувань після російських атак та на важких умовах, у яких живуть українці.

Так Гевін Нюсом висловився відповідаючи на запитання журналістки Новини.LIVE Галини Остаповець під час Мюнхенської безпекової конференції.

Ньюсом звернув увагу, що Україна переживає одну з найхолодніших зим, а удари дронами завдають серйозної шкоди енергетичній інфраструктурі.

"Це не абстрактна війна і не сторінка з підручника історії. Це відбувається прямо зараз — на наших очах", — сказав він.

Окремо губернатор наголосив, що Сполучені Штати та їхні союзники мають брати активну участь у тому, щоб війна завершилася.

"Війна має закінчитися, і ми маємо бути частиною цього. Як американець, я хочу, щоб мій президент краще впорався із завершенням цього", — додав Ньюсом.

Нагадаємо, в Мюнхені до 15 лютого триватиме безпекова конференція, де обговорять низку важливих тем, пов'язаних з безпековою ситуацією в світі. Відомо, що на захід уже прибув президент Володимир Зеленський

Також губернатор Каліфорнії говорив про те, як можна зупинити Володимира Путіна.

Україна обстріли війна в Україні Росія Мюнхенська безпекова конференція 2026
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
