Головна Новини дня Губернатор Каліфорнії відповів, як можна вплинути на Путіна

Губернатор Каліфорнії відповів, як можна вплинути на Путіна

Ua ru
Дата публікації: 13 лютого 2026 14:49
Війна в Україні — як можна зупинити Путіна
Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом. Фото: REUTERS/Mike Blake

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом заявив, що впливати на російського диктатора Володимира Путіна можна впливати лише силою. За його словами, слабкість тут не допоможе.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Гевін Ньюсом сказав на теренах безпекової конференції у Мюнхені. 

Читайте також:

Як можна зупинити Путіна

Ньюсом заявив, що США мають діяти рішучіше у підтримці України. Він нагадав про партнерство між штатом Каліфорнія та Україною, зокрема про багаторічну співпрацю Національної гвардії з українськими військовими.

"Найочевидніший спосіб впливати на Путіна — це сила, а не слабкість. Не можна бути співучасником. Потрібно організовуватися набагато рішучіше й підтримувати український народ під час цієї війни", — наголосив губернатор Каліфорнії.

Нагадаємо, раніше в ОП назвали, коли відбудуться переговори з Росією та США. Наступні зустріч пройде у Женеві. 

Також Марк Рютте висловився про відновлення переговорів НАТО з РФ. Він наголосив, що кожна країна може робити те, що робить Франція.

США володимир путін переговори перемир'я війна в Україні Мюнхенська безпекова конференція 2026
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
