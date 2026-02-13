Відео
Головна Новини дня В ОП назвали, коли відбудуться переговори з Росією та США

В ОП назвали, коли відбудуться переговори з Росією та США

Ua ru
Дата публікації: 13 лютого 2026 13:36
Україна готується до переговорів із РФ та США у Женеві
Переговори України, США та Росії 23 січня. Фото: x.com/SteveWitkoff

Радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин заявив, що делегація готується до переговорів з Росією та Сполученими Штатами Америки. Вони відбудуться у Женеві, Швейцарія.

Про це Дмитро Литвин повідомив у коментарі Новини.LIVE у пʼятницю, 13 лютого.

Читайте також:

Переговори України, Росії та США

Литвин підтвердив підготовку України до можливих тристоронніх переговорів у Женеві 17-18 лютого.

"Так, станом на сьогодні українська делегація готується", — додав радник.

Що кажуть в Росії

Речник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив проведення мирних переговорів наступного тижня. Він також зазначив, що США і Росія ведуть перемовини щодо можливої економічної співпраці, однак предметні домовленості можливі лише після досягнення успіху стосовно "українського врегулювання".

За словами Пєскова, російську делегацію на перемовинах у Женеві очолить Володимир Мединський.

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський не розглядає проведення мирних переговорів на території Росії або Білорусі.

Також нещодавно глава держави повідомив про результати переговорів в ОАЕ.

США війна переговори Швейцарія Україна Росія
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
