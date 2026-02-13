Україна готується до переговорів із РФ та США у Женеві

В ОП назвали, коли відбудуться переговори з Росією та США
Радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин заявив, що делегація готується до переговорів з Росією та Сполученими Штатами Америки. Вони відбудуться у Женеві, Швейцарія.
Про це Дмитро Литвин повідомив у коментарі Новини.LIVE у пʼятницю, 13 лютого.
Переговори України, Росії та США
Литвин підтвердив підготовку України до можливих тристоронніх переговорів у Женеві 17-18 лютого.
"Так, станом на сьогодні українська делегація готується", — додав радник.
Що кажуть в Росії
Речник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив проведення мирних переговорів наступного тижня. Він також зазначив, що США і Росія ведуть перемовини щодо можливої економічної співпраці, однак предметні домовленості можливі лише після досягнення успіху стосовно "українського врегулювання".
За словами Пєскова, російську делегацію на перемовинах у Женеві очолить Володимир Мединський.
Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський не розглядає проведення мирних переговорів на території Росії або Білорусі.
Також нещодавно глава держави повідомив про результати переговорів в ОАЕ.
