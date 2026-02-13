Видео
Україна
В ОП назвали, когда состоятся переговоры с Россией и США

В ОП назвали, когда состоятся переговоры с Россией и США

Ua ru
Дата публикации 13 февраля 2026 13:36
Украина готовится к переговорам с РФ и США в Женеве
Переговоры Украины, США и России 23 января. Фото: x.com/SteveWitkoff

Советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин заявил, что делегация готовится к переговорам с Россией и Соединенными Штатами Америки. Они состоятся в Женеве, Швейцария.

Об этом Дмитрий Литвин сообщил в комментарии Новини.LIVE в пятницу, 13 февраля.

Читайте также:

Переговоры Украины, России и США

Литвин подтвердил подготовку Украины к возможным трехсторонним переговорам в Женеве 17-18 февраля.

"Да, по состоянию на сегодня украинская делегация готовится", — добавил советник.

Что говорят в России

Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил проведение мирных переговоров на следующей неделе. Он также отметил, что США и Россия ведут переговоры о возможном экономическом сотрудничестве, однако предметные договоренности возможны только после достижения успеха по "украинскому урегулированию".

По словам Пескова, российскую делегацию на переговорах в Женеве возглавит Владимир Мединский.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский не рассматривает проведение мирных переговоров на территории России или Беларуси.

Также недавно глава государства сообщил о результатах переговоров в ОАЭ.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
