Украина готовится к переговорам с РФ и США в Женеве

В ОП назвали, когда состоятся переговоры с Россией и США
Советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин заявил, что делегация готовится к переговорам с Россией и Соединенными Штатами Америки. Они состоятся в Женеве, Швейцария.
Об этом Дмитрий Литвин сообщил в комментарии Новини.LIVE в пятницу, 13 февраля.
Переговоры Украины, России и США
Литвин подтвердил подготовку Украины к возможным трехсторонним переговорам в Женеве 17-18 февраля.
"Да, по состоянию на сегодня украинская делегация готовится", — добавил советник.
Что говорят в России
Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил проведение мирных переговоров на следующей неделе. Он также отметил, что США и Россия ведут переговоры о возможном экономическом сотрудничестве, однако предметные договоренности возможны только после достижения успеха по "украинскому урегулированию".
По словам Пескова, российскую делегацию на переговорах в Женеве возглавит Владимир Мединский.
Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский не рассматривает проведение мирных переговоров на территории России или Беларуси.
Также недавно глава государства сообщил о результатах переговоров в ОАЭ.
