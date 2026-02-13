Война в Украине — как можно остановить Путина

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом. Фото: REUTERS/Mike Blake

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что влиять на российского диктатора Владимира Путина можно влиять только силой. По его словам, слабость здесь не поможет.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Гэвин Ньюсом сказал на территории конференции по безопасности в Мюнхене.

Как можно остановить Путина

Ньюсом заявил, что США должны действовать решительнее в поддержке Украины. Он напомнил о партнерстве между штатом Калифорния и Украиной, в частности о многолетнем сотрудничестве Национальной гвардии с украинскими военными.

"Самый очевидный способ влиять на Путина — это сила, а не слабость. Нельзя быть соучастником. Нужно организовываться гораздо решительнее и поддерживать украинский народ во время этой войны", — подчеркнул губернатор Калифорнии.

