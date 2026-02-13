Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Губернатор Калифорнии ответил, как можно повлиять на Путина

Губернатор Калифорнии ответил, как можно повлиять на Путина

Ua ru
Дата публикации 13 февраля 2026 14:49
Война в Украине — как можно остановить Путина
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом. Фото: REUTERS/Mike Blake

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что влиять на российского диктатора Владимира Путина можно влиять только силой. По его словам, слабость здесь не поможет.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Гэвин Ньюсом сказал на территории конференции по безопасности в Мюнхене.

Реклама
Читайте также:

Как можно остановить Путина

Ньюсом заявил, что США должны действовать решительнее в поддержке Украины. Он напомнил о партнерстве между штатом Калифорния и Украиной, в частности о многолетнем сотрудничестве Национальной гвардии с украинскими военными.

"Самый очевидный способ влиять на Путина — это сила, а не слабость. Нельзя быть соучастником. Нужно организовываться гораздо решительнее и поддерживать украинский народ во время этой войны", — подчеркнул губернатор Калифорнии.

Напомним, ранее в ОП назвали, когда состоятся переговоры с Россией и США. Следующие встреча пройдет в Женеве.

Также Марк Рютте высказался о возобновлении переговоров НАТО с РФ. Он отметил, что каждая страна может делать то, что делает Франция.

США владимир путин переговоры перемирие война в Украине Мюнхенская конференция безопасности 2026
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации