Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Возобновление переговоров с РФ — Рютте сделал заявление

Возобновление переговоров с РФ — Рютте сделал заявление

Ua ru
Дата публикации 12 февраля 2026 19:05
Возобновление переговоров НАТО и России — Рютте сделал заявление
Генсек НАТО Марк Рютте. Фото: REUTERS/Tom Nicholson

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс открыт к дипломатическим усилиям и диалогу с РФ. Он подчеркнул, что каждая страна может делать то, что делает Франция.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Марк Рютте сообщил во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Реклама
Читайте также:

Переговоры НАТО с Россией

Рютте заявил, что каждая страна-член НАТО может делать такие же шаги, как Франции для возобновления диалога с РФ. Он не считает нужным давать советы союзникам по поводу этого, но подчеркнул, что альянс открыт к дипломатическим усилиям.

"Я знаю, что они тесно координируют это с другими союзниками, с США, с европейскими союзниками. Есть полная прозрачность относительно того, что они делают. И я бы поощрял любую инициативу, которая поможет быстрее положить конец этой ужасной войне", — подчеркнул Марк Рютте.

В то же время он считает, что в нынешних переговорах ключевую роль играет лидерство США. Именно они "сдвинули ситуацию с мертвой точки".

"Мы все согласны, что лидерство США здесь является ключевым. Именно американский президент сдвинул ситуацию с мертвой точки. Но я думаю, что любую инициативу, которая поможет положить конец этой войне и сделать это быстрее, следует поддерживать", — сказал генсек НАТО.

Напомним, ранее Reuters сообщал, что Макрон тайно отправил советника в Москву. Франция стремится быть привлечена к переговорам и консультациям по окончанию войны в Украине.

Уже 11 февраля Зеленский провел разговор с Макроном относительно переговоров с РФ. Лидеры договорились более предметно обсудить эти вопросы во время Мюнхенской конференции по безопасности.

Франция НАТО переговоры Европа Марк Рютте Россия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации