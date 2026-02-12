Возобновление переговоров НАТО и России — Рютте сделал заявление

Генсек НАТО Марк Рютте. Фото: REUTERS/Tom Nicholson

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс открыт к дипломатическим усилиям и диалогу с РФ. Он подчеркнул, что каждая страна может делать то, что делает Франция.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Марк Рютте сообщил во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Переговоры НАТО с Россией

Рютте заявил, что каждая страна-член НАТО может делать такие же шаги, как Франции для возобновления диалога с РФ. Он не считает нужным давать советы союзникам по поводу этого, но подчеркнул, что альянс открыт к дипломатическим усилиям.

"Я знаю, что они тесно координируют это с другими союзниками, с США, с европейскими союзниками. Есть полная прозрачность относительно того, что они делают. И я бы поощрял любую инициативу, которая поможет быстрее положить конец этой ужасной войне", — подчеркнул Марк Рютте.

В то же время он считает, что в нынешних переговорах ключевую роль играет лидерство США. Именно они "сдвинули ситуацию с мертвой точки".

"Мы все согласны, что лидерство США здесь является ключевым. Именно американский президент сдвинул ситуацию с мертвой точки. Но я думаю, что любую инициативу, которая поможет положить конец этой войне и сделать это быстрее, следует поддерживать", — сказал генсек НАТО.

Напомним, ранее Reuters сообщал, что Макрон тайно отправил советника в Москву. Франция стремится быть привлечена к переговорам и консультациям по окончанию войны в Украине.

Уже 11 февраля Зеленский провел разговор с Макроном относительно переговоров с РФ. Лидеры договорились более предметно обсудить эти вопросы во время Мюнхенской конференции по безопасности.