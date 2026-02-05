Мирные переговоры — Макрон тайно отправил представителя в РФ

Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Европейские страны, среди которых Франция, стремятся быть привлечены к переговорам и консультациям по окончанию войны в Украине. Так, президент Эммануэль Макрон тайно отправлял своего советника в Москву, где он провел ряд встреч.

Об этом сообщает Reuters.

Контакты Франции с РФ

Как известно, главный дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн посетил Москву в начале недели. Там он встретился с представителями руководства РФ и провел с ними конфиденциальные разговоры.

Отмечается, что цель этого визита — стремление Парижа помочь участию Европы в переговорах по окончанию войны в Украине и будущей архитектуры безопасности.

По данным издания, у французского президента не подтвердило, но и не опровергло переговоры. В то же время два дипломатических источника сообщили, что Бонне провел переговоры с помощником российского диктатора Юрием Ушаковым.

В материале говорится, что этот визит состоялся во время того, как в Абу-Даби продолжались переговоры между представителями Украины, США и России. В этом процессе страны ЕС пока не принимают официального участия. В то же время во Франции настаивают, чтобы любые договоренности о прекращении огня и дальнейшие шаги по урегулированию конфликта принимались с прямым участием европейских государств.

Также там отметили, что "безопасность континента не должна обсуждаться исключительно в двустороннем формате между Вашингтоном и Москвой".

Напомним, 4 февраля в Абу-Даби состоялся очередной раунд трехсторонних переговоров. По словам Умерова, разговор прошел продуктивно и был направлен на конкретные шаги.

В то же время Песков заявил, что Кремль не будет комментировать результаты переговоров и продолжит войну. По его словам, "Киев не принял необходимых решений".