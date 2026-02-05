Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Макрон тайно отправил советника в Москву — детали от Reuters

Макрон тайно отправил советника в Москву — детали от Reuters

Ua ru
Дата публикации 5 февраля 2026 08:23
Мирные переговоры — Макрон тайно отправил представителя в РФ
Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Европейские страны, среди которых Франция, стремятся быть привлечены к переговорам и консультациям по окончанию войны в Украине. Так, президент Эммануэль Макрон тайно отправлял своего советника в Москву, где он провел ряд встреч.

Об этом сообщает Reuters.

Реклама
Читайте также:

Контакты Франции с РФ

Как известно, главный дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн посетил Москву в начале недели. Там он встретился с представителями руководства РФ и провел с ними конфиденциальные разговоры.

Отмечается, что цель этого визита — стремление Парижа помочь участию Европы в переговорах по окончанию войны в Украине и будущей архитектуры безопасности.

По данным издания, у французского президента не подтвердило, но и не опровергло переговоры. В то же время два дипломатических источника сообщили, что Бонне провел переговоры с помощником российского диктатора Юрием Ушаковым.

В материале говорится, что этот визит состоялся во время того, как в Абу-Даби продолжались переговоры между представителями Украины, США и России. В этом процессе страны ЕС пока не принимают официального участия. В то же время во Франции настаивают, чтобы любые договоренности о прекращении огня и дальнейшие шаги по урегулированию конфликта принимались с прямым участием европейских государств.

Также там отметили, что "безопасность континента не должна обсуждаться исключительно в двустороннем формате между Вашингтоном и Москвой".

Напомним, 4 февраля в Абу-Даби состоялся очередной раунд трехсторонних переговоров. По словам Умерова, разговор прошел продуктивно и был направлен на конкретные шаги.

В то же время Песков заявил, что Кремль не будет комментировать результаты переговоров и продолжит войну. По его словам, "Киев не принял необходимых решений".

Франция переговоры Эммануэль Макрон Европа война в Украине Россия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации