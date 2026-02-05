Відео
Головна Новини дня Макрон таємно відправив радника до Москви — деталі від Reuters

Макрон таємно відправив радника до Москви — деталі від Reuters

Ua ru
Дата публікації: 5 лютого 2026 08:23
Мирні переговори — Макрон таємно відправив представника до РФ
Президент Франції Еммануель Макрон. Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Європейські країни, серед яких Франція, прагнуть бути залучені до переговорів та консультацій щодо закінчення війни в Україні. Так, президент Еммануель Макрон таємно відряджав свого радника до Москви, де він провів низку зустрічей.

Про це повідомляє Reuters.

Контакти Франції з РФ

Як відомо, головний дипломатичний радник президента Франції Еммануель Бонн відвідав Москву на початку тижня. Там він зустрівся з представниками керівництва РФ і провів з ними конфіденційні розмови. 

Зазначається, що мета цього візиту — прагнення Парижа допомогти участі Європи у переговорах щодо закінчення війни в Україні та майбутньої архітектури безпеки.

За даними видання, у французького президента не підтвердило, але й не спростувало переговори. Водночас два дипломатичні джерела повідомили, що Бонне провів переговори з помічником російського диктатора Юрієм Ушаковим. 

У матеріалі йдеться, що цей візит відбувся під час того, як в Абу-Дабі тривали переговори між представниками України, США та Росія. У цьому процесі країни ЄС поки не беруть офіційної участі. Водночас у Франції наполягають, аби будь-які домовленості про припинення вогню і подальші кроки щодо врегулювання конфлікту ухвалювалися з прямою участю європейських держав.

Також там наголосили, що "безпека континенту не повинна обговорюватися виключно у двосторонньому форматі між Вашингтоном і Москвою".

Нагадаємо, 4 лютого в Абу-Дабі відбувся черговий раунд тристоронніх переговорів. За словами Умєрова, розмова пройшла продуктивно і була спрямована на конкретні кроки. 

Водночас Пєсков заявив, що Кремль не коментуватиме результати переговорів і продовжить війну. За його словами, "Київ не ухвалив необхідних рішень". 

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
