Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Відновлення переговорів з РФ — Рютте зробив заяву

Відновлення переговорів з РФ — Рютте зробив заяву

Ua ru
Дата публікації: 12 лютого 2026 19:05
Відновлення переговорів НАТО та Росії — Рютте зробив заяву
Генсек НАТО Марк Рютте. Фото: REUTERS/Tom Nicholson

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що альянс відкритий до дипломатичних зусиль та діалогу з РФ. Він наголосив, що кожна країна може робити те, що робить Франція.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Марк Рютте повідомив під час пресконференції у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

Реклама
Читайте також:

Переговори НАТО з Росією

Рютте заявив, що кожна країна-член НАТО може робити такі ж кроки, як Франції для відновлення діалогу з РФ. Він не вважає за потрібне давати поради союзникам з приводу цього, але наголосив, що альянс відкритий до дипломатичних зусиль. 

"Я знаю, що вони тісно координують це з іншими союзниками, зі США, з європейськими союзниками. Є повна прозорість щодо того, що вони роблять. І я б заохочував будь-яку ініціативу, яка допоможе швидше покласти край цій жахливій війні", — підкреслив Марк Рютте.

Водночас він вважає, що у нинішніх переговорах ключову роль відіграє лідерство США. Саме вони "зрушили ситуацію з мертвою точки". 

"Ми всі погоджуємося, що лідерство США тут є ключовим. Саме американський президент зрушив ситуацію з мертвої точки. Але я думаю, що будь-яку ініціативу, яка допоможе покласти край цій війні і зробити це швидше, слід підтримувати", — сказав генсек НАТО.

Нагадаємо, раніше Reuters повідомляв, що Макрон таємно відправив радника до Москви. Франція прагне бути залучена до переговорів та консультацій щодо закінчення війни в Україні.

Вже 11 лютого Зеленський провів розмову з Макроном щодо переговорів з РФ. Лідери домовилися більш предметно обговорити ці питання під час Мюнхенської конференції з безпеки.

Франція НАТО переговори Європа Марк Рютте Росія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації