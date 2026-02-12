Відновлення переговорів НАТО та Росії — Рютте зробив заяву

Генсек НАТО Марк Рютте. Фото: REUTERS/Tom Nicholson

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що альянс відкритий до дипломатичних зусиль та діалогу з РФ. Він наголосив, що кожна країна може робити те, що робить Франція.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Марк Рютте повідомив під час пресконференції у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

Переговори НАТО з Росією

Рютте заявив, що кожна країна-член НАТО може робити такі ж кроки, як Франції для відновлення діалогу з РФ. Він не вважає за потрібне давати поради союзникам з приводу цього, але наголосив, що альянс відкритий до дипломатичних зусиль.

"Я знаю, що вони тісно координують це з іншими союзниками, зі США, з європейськими союзниками. Є повна прозорість щодо того, що вони роблять. І я б заохочував будь-яку ініціативу, яка допоможе швидше покласти край цій жахливій війні", — підкреслив Марк Рютте.

Водночас він вважає, що у нинішніх переговорах ключову роль відіграє лідерство США. Саме вони "зрушили ситуацію з мертвою точки".

"Ми всі погоджуємося, що лідерство США тут є ключовим. Саме американський президент зрушив ситуацію з мертвої точки. Але я думаю, що будь-яку ініціативу, яка допоможе покласти край цій війні і зробити це швидше, слід підтримувати", — сказав генсек НАТО.

Нагадаємо, раніше Reuters повідомляв, що Макрон таємно відправив радника до Москви. Франція прагне бути залучена до переговорів та консультацій щодо закінчення війни в Україні.

Вже 11 лютого Зеленський провів розмову з Макроном щодо переговорів з РФ. Лідери домовилися більш предметно обговорити ці питання під час Мюнхенської конференції з безпеки.