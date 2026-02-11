Відео
Головна Новини дня Зеленський розповів про розмову з Макроном щодо переговорів з РФ

Зеленський розповів про розмову з Макроном щодо переговорів з РФ

Дата публікації: 11 лютого 2026 20:14
Зеленський розповів про розмову з Макроном щодо переговорів з РФ
Володимир Зеленський. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський повідомив про телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. За його словами, під час спілкування сторони обговорили деталі майбутньої зустрічі в Абу-Дабі за участі російської та американської сторін.

Про це голова держави повідомив під час онлайн-пресконференції у середу, 11 лютого, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Розмова Зеленського із Макроном

За словами Президента, Макрон також поінформував Зеленського про переговори свого радника з питань Росії. Лідери домовилися більш предметно обговорити ці питання під час Мюнхенської конференції з безпеки.

Зеленський наголосив, що, на його думку, з Росією необхідно будувати прямий діалог, водночас поєднуючи його з тиском та аргументами.

"Без цього Росія не ставитиметься до Європи з повагою, а навпаки — може сприймати це як слабкість", — наголосив він.

Нагадаємо, що до цього український лідер провів бесіду зі своєю позаштатною радницею Оксаною Маркаровою щодо співпраці з партнерами.

Крім того, Володимир Зеленський заявив про плани провести важливі міжнародні зустрічі щодо війни в Україні.

Володимир Зеленський Франція переговори Емманюель Макрон війна в Україні
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
