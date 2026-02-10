Зеленський обговорив із Маркаровою співпрацю з партнерами

Відбудова та співпраця з партнерами — Зеленський зустрівся з Маркаровою
У вівторок, 10 лютого, президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі своєю позаштатною радницею з питань відбудови України та інвестицій Оксаною Маркаровою. Сторони обговорили співпрацю з партнерами.
Зеленський зустрівся з Маркаровою — про що говорили
Президент зазначив, що під час зустрічі із Маркаровою вдалося обговорити поточну роботу з партнерами України щодо відбудови в нашій державі. А також зміцнення контактів зі світом для більш ефективного захисту України від російської агресії.
Зеленський наголосив, що всі напрями співпраці з партнерами — як офіційні, так і ті, що залучають бізнес і інвесторів, — мають працювати на сто відсотків.
"Вдячний Оксані за активність. Урядовці готові допомагати", — резюмував глава держави.
