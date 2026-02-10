Відео
Головна Новини дня Відбудова та співпраця з партнерами — Зеленський зустрівся з Маркаровою

Відбудова та співпраця з партнерами — Зеленський зустрівся з Маркаровою

Дата публікації: 10 лютого 2026 15:05
Зеленський обговорив із Маркаровою співпрацю з партнерами
Володимир Зеленський та Оксана Маркарова під час зустрічі 10 лютого 2026 року. Фото: Зеленський/Telegram

У вівторок, 10 лютого, президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі своєю позаштатною радницею з питань відбудови України та інвестицій Оксаною Маркаровою. Сторони обговорили співпрацю з партнерами.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Новини.LIVE.

Зеленський зустрівся з Маркаровою — про що говорили

Президент зазначив, що під час зустрічі із Маркаровою вдалося обговорити поточну роботу з партнерами України щодо відбудови в нашій державі. А також зміцнення контактів зі світом для більш ефективного захисту України від російської агресії.

Зеленський наголосив, що всі напрями співпраці з партнерами — як офіційні, так і ті, що залучають бізнес і інвесторів, — мають працювати на сто відсотків.

"Вдячний Оксані за активність. Урядовці готові допомагати", — резюмував глава держави.

Також сьогодні Зеленський провів нараду щодо ситуації в енергетиці України після масованих ударів РФ.

Раніше президент анонсував важливі міжнародні оборонні та безпекові заходи цього тижня.

Володимир Зеленський відновлення допомога війна в Україні Оксана Маркарова План відбудови України
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
