Зеленский обсудил с Маркаровой сотрудничество с партнерами

Восстановление и сотрудничество — Зеленский встретился с Маркаровой
Во вторник, 10 февраля, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со своим внештатным советником по вопросам восстановления Украины и инвестиций Оксаной Маркаровой. Стороны обсудили сотрудничество с партнерами.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Новини.LIVE.
Зеленский встретился с Маркаровой — о чем говорили
Президент отметил, что во время встречи с Маркаровой удалось обсудить текущую работу с партнерами Украины по восстановлению в нашем государстве. А также укрепление контактов с миром для более эффективной защиты Украины от российской агрессии.
Зеленский отметил, что все направления сотрудничества с партнерами — как официальные, так и те, которые привлекают бизнес и инвесторов, — должны работать на сто процентов.
"Благодарен Оксане за активность. Чиновники готовы помогать", — резюмировал глава государства.
Также сегодня Зеленский провел совещание по ситуации в энергетике Украины после массированных ударов РФ.
Ранее президент анонсировал важные международные оборонные и безопасностные мероприятия на этой неделе.
