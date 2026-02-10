Видео
Главная Новости дня Восстановление и сотрудничество — Зеленский встретился с Маркаровой

Восстановление и сотрудничество — Зеленский встретился с Маркаровой

Ua ru
Дата публикации 10 февраля 2026 15:05
Зеленский обсудил с Маркаровой сотрудничество с партнерами
Владимир Зеленский и Оксана Маркарова во время встречи 10 февраля 2026 года. Фото: Зеленский/Telegram

Во вторник, 10 февраля, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со своим внештатным советником по вопросам восстановления Украины и инвестиций Оксаной Маркаровой. Стороны обсудили сотрудничество с партнерами.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Новини.LIVE.

Зеленский встретился с Маркаровой — о чем говорили

Президент отметил, что во время встречи с Маркаровой удалось обсудить текущую работу с партнерами Украины по восстановлению в нашем государстве. А также укрепление контактов с миром для более эффективной защиты Украины от российской агрессии.

Зеленский отметил, что все направления сотрудничества с партнерами — как официальные, так и те, которые привлекают бизнес и инвесторов, — должны работать на сто процентов.

"Благодарен Оксане за активность. Чиновники готовы помогать", — резюмировал глава государства.

Также сегодня Зеленский провел совещание по ситуации в энергетике Украины после массированных ударов РФ.

Ранее президент анонсировал важные международные оборонные и безопасностные мероприятия на этой неделе.

Владимир Зеленский восстановление помощь война в Украине Оксана Маркарова План восстановления Украины
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
