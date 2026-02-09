Зеленский анонсировал встречи с международными партнерами - обращение

Зеленский анонсировал международные встречи по безопасности и обороне
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что на этой неделе состоятся ключевые международные оборонные и безопасностные мероприятия. Президент подчеркнул украинская переговорная группа активно работает над документами и предложениями, которые могут обеспечить результаты на следующих встречах.
"Документы по гарантиям готовы. Безопасности нет альтернативы. Миру нет альтернативы. Восстановлению нашего государства нет альтернативы. Я благодарю всех в мире, кто помогает! Спасибо за каждое действие в поддержку жизни и людей сейчас", — сказал президент.
