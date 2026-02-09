Зеленский сказал, где сложнее всего со светом 9 февраля

Срочная новость

В понедельник, 9 февраля, президент Украины Владимир Зеленский привел совещание по ситуации в энергетике после атак РФ.

Провел селектор по ситуации в энергетике и ликвидации последствий российских ударов. Самая сложная обстановка до сих пор в столице: более 1400 многоквартирных домов Киева без отопления, и важно, чтобы люди из каждого такого дома получали всю необходимую поддержку. Также в Киеве будет увеличен объем программы пакетов тепла. В ближайшее время программа выйдет на объем раздачи людям 40 тысяч таких пакетов, и значительная часть именно в Киеве.

Реклама

Читайте также:

Были доклады по ситуации на Киевщине, в Харькове и в других городах области, на Сумщине, Черниговщине, Донетчине, на Днепровщине, в Кропивницком и области. Отдельно обсудили ситуацию на Херсонщине: 6 населенных пунктов области в тяжелых энергетических условиях из-за постоянных ударов беспилотников и, соответственно, чрезвычайно сложные обстоятельства для восстановления. Областная власть должна обеспечить дополнительную работу в этом направлении - и защитную, и восстановительную. Были доклады также по Николаеву, Одессе, Полтавской, Черкасской, Житомирской, Винницкой, Львовской, Черновицкой областях. Спасибо всем, кто работает над масштабированием трансграничного сотрудничества с Румынией, чтобы увеличить объемы возможного импорта электричества в Украину.

Подробно обсудили с министром энергетики ситуацию с атомной генерацией. Для российской армии объекты нашей атомной генерации, в том числе инфраструктура и сети, связанные с атомными станциями, остаются фактически постоянными мишенями. И это требует другого уровня реагирования, чем достигнуто сейчас. Нужно больше защиты и больше коммуникации с партнерами, чтобы мир не молчал об этой угрозе.

Обсудили с командующим Воздушных сил ВСУ и министром обороны выполнение партнерами наших договоренностей по поставкам ракет для ПВО. Должен быть четкий график получения соответствующих пакетов от партнеров, и все институты нашего государства должны максимально включиться, чтобы ускорить поставки. Не должно быть таких ситуаций, когда паузы в поставках для Украины фактически усиливают результат российских ударов. На каждую российскую попытку сломать Украину и украинцев должны быть четкие ответы. Спасибо всем, кто с Украиной!

Новость дополняется...