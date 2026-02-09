Зеленський сказав, де найскладніше зі світлом 9 лютого

Президент України Володимир Зеленський під час наради щодо ситуації в енергетиці 9 лютого 2026 року. Фото: Зеленський/Telegram

У понеділок, 9 лютого, президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо ситуації в енергетиці після атак РФ. Він зазначив, що найскладніше зі світлом та теплом — у Києві.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Новини.LIVE у понеділок, 9 лютого.

Реклама

Читайте також:

Зеленський проводить нараду 9 лютого. Фото: Зеленський/Telegram

Зеленський про ситуацію в енергетиці 9 лютого

Сьогодні президент Зеленський провів селектор по ситуації в енергетиці та ліквідації наслідків російських ударів. Він зазначив, що найскладніші обставини досі в столиці — більш ніж 1400 багатоквартирних будинків Києва без опалення.

Український лідер повідомив, що у Києві буде збільшено обсяг програми пакунків тепла. За його словами, найближчим часом програма вийде на обсяг роздачі людям 40 тисяч таких пакунків, і значна частина саме в Києві.

Президент поінформував, що також були доповіді по ситуації на Київщині, у Харкові та в інших містах області, на Сумщині, Чернігівщині, Донеччині, на Дніпровщині, у Кропивницькому й області.

Окремо під час наради обговорювалася ситуація на Херсонщині: "6 населених пунктів області у важких енергетичних умовах через постійні удари безпілотників і, відповідно, надзвичайно складні обставини для відновлення".

"Були доповіді також по Миколаєву, Одесі, Полтавщині, Черкащині, Житомирщині, Вінницькій, Львівській, Чернівецькій областях. Дякую всім, хто працює над масштабуванням транскордонної співпраці з Румунією, щоб збільшити обсяги можливого імпорту електрики в Україну", — зазначив Зеленський.

Крім того, він додав, що детально обговорив з міністром енергетики ситуацію з атомною генерацією.

Президент наголосив, що для російської армії обʼєкти української атомної генерації, в тому числі інфраструктура та мережі, які повʼязані з атомними станціями, залишаються фактично постійними мішенями.

Зеленський про ракети для ППО

"Обговорили з командувачем Повітряних сил ЗСУ та міністром оборони виконання партнерами наших домовленостей щодо постачання ракет для ППО", — повідомив глава держави.

Зокрема, він зазначив, що повинен бути чіткий графік отримання відповідних пакетів від партнерів, і всі інституції нашої держави повинні максимально включитись, щоб прискорити постачання.

"Не має бути таких ситуацій, коли паузи в постачанні для України фактично посилюють результат російських ударів. На кожне російське намагання зламати Україну й українців мають бути чіткі відповіді. Дякую всім, хто з Україною!", — резюмував Зеленський.

Нагадаємо, що сьогодні мер Львова Андрій Садовий розповів про ситуацію зі світлом у регіоні станом на 9 лютого.

Раніше міністр енергетики Денис Шмигаль пояснив, як наразі відбувається відновлення енергетики після масованих ударів РФ.