Видео

Главная Новости дня Энергетика и поддержка громад — Зеленский поговорил с премьером

Энергетика и поддержка громад — Зеленский поговорил с премьером

Ua ru
Дата публикации 9 февраля 2026 19:47
Зеленский согласовал новые программы поддержки украинцев
Срочная новость

Согласовали с Премьер-министром Юлией Свириденко новые программы поддержки людей и громад. Правительство Украины должно сделать ощутимо более доступными закупки ОСМД нового оборудования - генераторов и другой техники, которая нужна в условиях дефицита электричества. Будут расширены и возможности программы поддержки владельцев частных домов для автономного энергопитания. Все детали новых программ чиновники должны представить в ближайшее время.

Также Премьер-министр доложила о состоянии выполнения имеющихся программ поддержки. Активно поступают заявки от ФЛП на выплаты, которые помогают содержать и ремонтировать генераторы, - уже почти 20 тысяч таких заявок. Программа кредитов под ноль процентов на покупку генераторов вышла на полмиллиарда гривен и будет расти и в дальнейшем - средства в программе есть. Программа пакетов тепла, которые выдают людям в частности в Киеве, на этой неделе должна выйти на объем в 40 тысяч пакетов. Около 400 тысяч украинцев - в специальной программе адресной помощи тем, чей уровень жизни, к сожалению, самый низкий. Такие люди получили по 6500 гривен этой зимой. Четко продемонстрировала результат и свою полезность для людей программа зимней поддержки - в рамках этой программы помощь уже получили 17,8 миллиона украинцев. Все эффективные программы поддержки будем продолжать.

Владимир Зеленский Юлия Свириденко помощь война в Украине энергетика
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
