Україна
Енергетика та підтримка громад — Зеленський поговорив із прем'єркою

Енергетика та підтримка громад — Зеленський поговорив із прем'єркою

Ua ru
Дата публікації: 9 лютого 2026 19:47
Зеленський погодив нові програми підтримки українців
Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі із прем'єркою України Юлією Свириденко 9 лютого 2026 року. Фото: Зеленський/Telegram

У понеділок, 9 лютого, Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко. Під час розмови сторони погодили нові програми підтримки людей і громад.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Новини.LIVE.

Читайте також:

Зеленський про нові рішення та зустріч із прем'єркою

Погодили з Прем'єр-міністром Юлією Свириденко нові програми підтримки людей і громад. Уряд України має зробити відчутно доступнішими закупівлі ОСББ нового обладнання – генераторів та іншої техніки, яка потрібна в умовах дефіциту електрики. Буде розширено й можливості програми підтримки власників приватних будинків для автономного енергоживлення. Всі деталі нових програм урядовці мають представити найближчим часом. —

Також Премʼєр-міністр доповіла щодо стану виконання наявних програм підтримки. Активно надходять заявки від ФОПів на виплати, які допомагають утримувати та ремонтувати генератори, – уже майже 20 тисяч таких заявок. Програма кредитів під нуль відсотків на купівлю генераторів вийшла на пів мільярда гривень і буде зростати й надалі – кошти в програмі є. Програма пакунків тепла, які видають людям зокрема в Києві, цього тижня має вийти на обсяг у 40 тисяч пакунків. Близько 400 тисяч українців – у спеціальній програмі адресної допомоги тим, чий рівень життя, на жаль, найнижчий. Такі люди отримали по 6500 гривень цієї зими. Чітко продемонструвала результат і свою корисність для людей програма зимової підтримки – у межах цієї програми допомогу вже отримали 17,8 мільйона українців. Усі ефективні програми підтримки будемо продовжувати.
 

Новина доповнюється...

Володимир Зеленський Юлія Свириденко допомога війна в Україні енергетика
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
