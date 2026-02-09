Зеленський анонсував зустрічі з міжнародними партнерами — звернення

Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що цього тижня відбудуться ключові міжнародні оборонні та безпекові заходи. Президент наголосив українська переговорна група активно працює над документами та пропозиціями, що можуть забезпечити результати на наступних зустрічах.

"Документи по гарантіях готові. Безпеці немає альтернативи. Миру немає альтернативи. Відновленню нашої держави немає альтернативи. Я дякую всім у світі, хто допомагає! Дякую за кожну дію на підтримку життя і людей зараз", — сказав президент.

Реклама

Читайте також:

Новина доповнюється...