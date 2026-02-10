Зеленский провел селектор по ситуации в энергетике — что с отключениями в регионах

Что с энергетикой в регионах Украины — Зеленский провел селектор
Президент Украины Владимир Зеленский провел селектор по ситуации в энергетике в регионах Украины. Он поблагодарил все ремонтные бригады, энергетические компании, коммунальные службы, ГСЧС Украины, которые работают действительно эффективно и вовремя помогают людям.
10 февраля
Какова ситуация с энергетикой в разных областях Украины
Как отметил Зеленский, на селекторе обсудили ситуацию в Сумской, Харьковской и Полтавской областях, где света нет больше всего. Глава государства подчеркнул, что не во всех общинах проблемы решаются вовремя.
"По этому поводу должны быть выводы. Также есть вопросы по городам Днепровщины, в частности по Кривому Рогу. Реакция власти на местах на длительные отключения и связанные с этим проблемы часто является запоздалой", — добавил Президент Украины.
Он также отметил, что Воздушные силы ВСУ должны действовать значительно оперативнее, чтобы усилить защиту Харьковщины и других приграничных областей от ударных дронов.
"Украина не имеет времени ждать, пока отдельные элементы Воздушных сил настроятся", — отметил Зеленский.
Президент прокомментировал и ситуацию в Одесской области. В части громад принимают дополнительные меры для поддержки людей, чьи дома на электроотоплении.
"Важно, чтобы по каждому такому дому был четкий ответ местной власти относительно реального обеспечения людей", — подчеркнул глава государства.
Во время селектора МВД Украины сообщило о получении от партнеров дополнительного оборудования. Речь идет о генераторах, которые пополнят резервы для оперативного реагирования.
