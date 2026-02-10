Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Что с энергетикой в регионах Украины — Зеленский провел селектор

Что с энергетикой в регионах Украины — Зеленский провел селектор

Ua ru
Дата публикации 10 февраля 2026 14:05
Зеленский провел селектор по ситуации в энергетике — что с отключениями в регионах
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Telegram/Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел селектор по ситуации в энергетике в регионах Украины. Он поблагодарил все ремонтные бригады, энергетические компании, коммунальные службы, ГСЧС Украины, которые работают действительно эффективно и вовремя помогают людям.

Об этом глава государства сообщил во вторник, 10 февраля, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Какова ситуация с энергетикой в разных областях Украины

Как отметил Зеленский, на селекторе обсудили ситуацию в Сумской, Харьковской и Полтавской областях, где света нет больше всего. Глава государства подчеркнул, что не во всех общинах проблемы решаются вовремя.

"По этому поводу должны быть выводы. Также есть вопросы по городам Днепровщины, в частности по Кривому Рогу. Реакция власти на местах на длительные отключения и связанные с этим проблемы часто является запоздалой", — добавил Президент Украины.

Селектор з приводу енергетики 10 лютого
Сообщение Владимира Зеленского. Фото: скриншот

Он также отметил, что Воздушные силы ВСУ должны действовать значительно оперативнее, чтобы усилить защиту Харьковщины и других приграничных областей от ударных дронов.

"Украина не имеет времени ждать, пока отдельные элементы Воздушных сил настроятся", — отметил Зеленский.

Селектор з приводу енергетики 10 лютого
Совещание по поводу состояния в энергетике. Фото: Telegram/Владимир Зеленский

Президент прокомментировал и ситуацию в Одесской области. В части громад принимают дополнительные меры для поддержки людей, чьи дома на электроотоплении.

"Важно, чтобы по каждому такому дому был четкий ответ местной власти относительно реального обеспечения людей", — подчеркнул глава государства.

Во время селектора МВД Украины сообщило о получении от партнеров дополнительного оборудования. Речь идет о генераторах, которые пополнят резервы для оперативного реагирования.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине отключения света продолжаются во всех областях. Укрэнерго раскрыло детали о состоянии энергетики.

Также мы рассказывали о том, что Ватикан передал Украине помощь. В частности, генераторы для стабилизации ситуации со светом.

Ваша пробная версия Premium закончиласьВаша пробная версия Premium закончилась

Владимир Зеленский обстрелы энергетика отключения света регионы
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации