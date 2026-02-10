Зеленский провел селектор по ситуации в энергетике — что с отключениями в регионах

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Telegram/Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел селектор по ситуации в энергетике в регионах Украины. Он поблагодарил все ремонтные бригады, энергетические компании, коммунальные службы, ГСЧС Украины, которые работают действительно эффективно и вовремя помогают людям.

Об этом глава государства сообщил во вторник, 10 февраля, передает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Какова ситуация с энергетикой в разных областях Украины

Как отметил Зеленский, на селекторе обсудили ситуацию в Сумской, Харьковской и Полтавской областях, где света нет больше всего. Глава государства подчеркнул, что не во всех общинах проблемы решаются вовремя.

"По этому поводу должны быть выводы. Также есть вопросы по городам Днепровщины, в частности по Кривому Рогу. Реакция власти на местах на длительные отключения и связанные с этим проблемы часто является запоздалой", — добавил Президент Украины.

Сообщение Владимира Зеленского. Фото: скриншот

Он также отметил, что Воздушные силы ВСУ должны действовать значительно оперативнее, чтобы усилить защиту Харьковщины и других приграничных областей от ударных дронов.

"Украина не имеет времени ждать, пока отдельные элементы Воздушных сил настроятся", — отметил Зеленский.

Совещание по поводу состояния в энергетике. Фото: Telegram/Владимир Зеленский

Президент прокомментировал и ситуацию в Одесской области. В части громад принимают дополнительные меры для поддержки людей, чьи дома на электроотоплении.

"Важно, чтобы по каждому такому дому был четкий ответ местной власти относительно реального обеспечения людей", — подчеркнул глава государства.

Во время селектора МВД Украины сообщило о получении от партнеров дополнительного оборудования. Речь идет о генераторах, которые пополнят резервы для оперативного реагирования.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине отключения света продолжаются во всех областях. Укрэнерго раскрыло детали о состоянии энергетики.

Также мы рассказывали о том, что Ватикан передал Украине помощь. В частности, генераторы для стабилизации ситуации со светом.

Ваша пробная версия Premium закончилась